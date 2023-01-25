«Не знаю, что говорить детям»: телевизионщики пообещали матери 10 детей ремонт, но дали только 100 тысяч

Оксана с детьми переехала в квартиру два года назад. Фото: предоставлено Оксаной Усовой

43-летняя Оксана Усова живет в Новосибирске, одна воспитывает 10 детей. При этом у одной из дочерей онкология. Оксана рассказывает о своей жизни в соцсетях. Пару лет назад семье дали квартиру от государства, но жилплощади необходим капитальный ремонт. Денег и сил на него нет - все уходит на борьбу за здоровье ребенка и воспитание детей. Помощи женщина ждет от подписчиков.

«МЫ ЕДЕМ К ВАМ»

На своей страничке Оксана выкладывает посты не об отдыхе на море или классной косметике. Контент сплошь семейный, даже многосемейный. У женщины дома 10 детей, при этом мужа нет. Развелась. Подписчики любят ее за открытость и честность, а еще не так давно Оксана серьезно похудела - на 55 килограммов. Отчасти дело в стрессе - у одной из дочерей онкология. Семья борется за ребенка, подписчики - армия поддержки.

Сейчас многодетная мама просит помощи у своих фанатов в соцсетях. Нужна она, чтобы закончить ремонт.

Четырехкомнатную квартиру в Кировском районе семья получила два года назад. Голые стены, бетонный пол, обсыпающийся потолок… Оксана не отчаялась и начала потихоньку обустраивать семейное гнездышко. Поменяла окна, подлатала проводку, купила необходимую мебель, гарнитур.

- Обустройство пришлось резко закончить из-за диагноза одной из дочерей - Любы. У нее диагностировали лимфобластный лейкоз. Все силы были брошены на лечение дочери, и ремонт отошел на второй план, - рассказала КП-Новосибирск Оксана Усова. - Сейчас ситуация намного лучше, вот и вернулась к этому вопросу.

В квартире требуется заменить проводку. Фото: предоставлено Оксаной Усовой

Перед Новым годом, казалось бы, случилось чудо. С Оксаной связался федеральный канал и сообщил, что едет на съемки к большой семье.

- Редакторы сказали, что им кто-то написал про нас еще в прошлом году, но они решили приехать к нам со съемочной группой сейчас. Мы были безумно рады. Во время разговора я сказала, что наш основной вопрос сейчас - ремонт. Мне сказали, что нашлись московские спонсоры, которые хотят снять нашу квартиру до и после ремонта, - поделилась с КП-Новосибирск Оксана Усова, многодетная мама.

Съемки до ремонта прошли, ребятишкам и Оксане вручили подарки. К тому же Оксане подарили карту в строительный магазин.

- Я не знала, что с ней делать. Мне сказали, что на карте определенная сумма, нужно созвониться с редакторами, они скажут, что и как дальше, - описывает женщина. - Во время съемок нам включили запись Евгения Маргулиса, где он прямым текстом сказал: «Мы решили помочь отремонтировать вам квартиру. Мы едем к вам». Это было сказано при детях.

«МАМА, А ДЯДЕНЬКИ ПРИЕДУТ?»

Оксана убрала подарочную карту и стала ждать дальнейших инструкций от редакторов. Шли дни, но никто не звонил.

- В итоге я написала редакторам сама. Мне сказали, что на карте 100 тысяч и я должна сама все купить, нанять бригаду и начать ремонт. Я удивилась: как на эти деньги можно сделать ремонт? Но поехала в магазин, купила межкомнатные двери, унитаз. Вот и вышло это все в 100 тысяч рублей, - объяснила КП-Новосибирск многодетная мама.

Скоро вместо занавесок в проемах появятся двери. Фото: предоставлено Оксаной Усовой

Оксана расстроилась. Она пробовала брать кредит на ремонт, но ей не одобрили.

- Я не знаю, что говорить сейчас детям. Дочка спрашивает постоянно: «Мама, а когда дяденьки придут?» Что я должна ей сказать? Объяснила, что мы купили двери домой, - говорит женщина.

По словам Оксаны, квартире требуется капитальный ремонт. Нужно отремонтировать полы, балкон, натянуть потолки, наклеить обои, положить плитку, подключить второй санузел. В общем, дел много.

Стены надо оштукатурить и наклеить обои. Фото: предоставлено Оксаной Усовой

- Я благодарна людям, что они приехали, сделали нам хорошие подарки, за эту карту спасибо. Но преподнесено-то все было иначе, - вздыхает женщина и добавляет: - Надо проводку поменять в квартире.

Оксана настроена закончить эпопею с ремонтом и попросила помощи у своих подписчиков, те откликнулись.

- Например, двери мне будет устанавливать муж подписчицы бесплатно. Мне уже начали скидывать деньги. Да и я сама работаю, провожу консультации по похудению, рекламу в блоге выкладываю. Прорвемся! - уверена многодетная мама.

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