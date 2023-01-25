«Андрюша слушал его, а потом пожелтел и умер»: доктором Раевским, который мяукал и лечил рак наложением рук, заинтересовался СК

Андрей ( на фото справа) лечился у Раевского ( на фото слева). Фото: скриншот из видео из телеграм-канала centreraevskogonsk/предоставлено Натальей

Александр Бастрыкин и Росздравнадзор заинтересовались «волшебной» клиникой Дмитрия Раевского. Медицинский эксперт практикует довольно нетрадиционные методы лечения онкологии, аутизма и даже генетических заболеваний. Например, от рака там «помогают» избавиться с помощью наложения рук, песен и работы с подсознанием. Филиалы клиники есть в Казахстане и в крупных российских городах, например в Новосибирске.

Все бы ничего, но следствие считает, что из-за нетрадиционных методов стали умирать люди. Один из пострадавших - 42-летний Андрей. КП-Новосибирск поговорила с его мамой, а также узнала, как клиника «онкопсихолога» работает в нашем городе.

СБОР «НА ЗАПУСК РАСПАДА ОПУХОЛИ»

42-летний Андрей из Екатеринбурга никогда не жаловался на здоровье. Работал в сфере недвижимости, воспитывал двух детей, занимался спортом. В 2020 году мужчина играл в хоккей, поскользнулся на льду и сильно ударился копчиком. Когда пошел по врачам, ему внезапно диагностировали рак кишечника IV стадии. Уже в московской клинике были обнаружены метастазы в печени, крестце, подвздошной кости и других органах.

- Андрей начал химиотерапию в ноябре 2020 года. У него были видимые улучшения. Метастазы начали подбираться. Он не облысел, не похудел. Наоборот, рвался еще работать и умирать не собирался. Как Андрей вышел на доктора Раевского, ума не приложу. В Москве где-то, видимо, услышал, - рассказала КП-Новосибирск Наталья, мама Андрея.

Мужчина лечился в Москве. Фото: предоставлено Натальей

Не рассказывая семье, мужчина отправил документы в клинику инноватора. В августе 2021 года радостно сказал матери, что будет проходить лечение в частной больнице. Убеждал всех, что это чудо-доктор, что он лечит онкологию.

- Мы стали искать информацию в интернете, видели плохие отзывы, но Андрей убеждал нас, что это пишут завистники, что все это вранье, - вспоминает женщина.

Андрей объявил сбор в социальных сетях. Собирал деньги «на запуск процесса распада опухоли». Ему требовалось 750 тысяч рублей.

- Я давно хотел попасть к доктору, целителю, кудеснику Дмитрию Раевскому. Он не принял меня сразу, потому что было много опухолевой массы, а теперь этот объем снизился, и мы наконец можем запустить процесс распада, - писал Андрей на своей странице.

ЗА НЕДЕЛЮ СОБЕРЕМ?

Андрею удалось собрать деньги за три дня. Мужчина полетел на лечение в Питер, потом в Москву.

- Сначала у него были какие-то курсы в Питере, потом в Москве его лечили каким-то наложением рук. И якобы распад опухоли был запущен. Какой-то психосинтез был еще. Беседы, которые, мол, вытаскивают все из подсознания, от чего и идет исцеление, - объяснила КП-Новосибирск Наталья. - Естественно, никакую химию он больше не проходил. Андрюша начал резко худеть и пожелтел. В конце декабря Андрей снова попал к Раевскому, но уже в Екатеринбурге.

После лечения у Раевского мужчина пожелтел. Фото: предоставлено Натальей

Мужчина открыл новый сбор, но уже на лекарство, которое поможет восстановить печень.

- Мы сейчас с этим боремся несколькими способами. Первый - это диета, второй, как раз я ожидаю и очень на него надеюсь, - это лекарство, которое мне нужно поставить, и чем быстрее, тем лучше. Но для меня непосильно купить его самостоятельно, так как его стоимость - 430 000 за курс. Оно не только поправит ситуацию с печенью, но и убьет все опухли, так как это противоопухолевый препарат (его, по словам родственников, назначили тоже в клинике Раевского. - Ред.). Дорогие мои, сильные, надежные, бесценные, давайте за неделю соберем 430 000 рублей, - просил онкобольной.

Деньги собрали, лекарство купили. Результат нулевой. 13 января 2022 года Андрей умер в больнице.

- Я ездила на федеральный канал и там рассказывала о трагедии в нашей семье. После того, как все предали огласке, делом заинтересовался Бастрыкин. Сейчас СК проводит проверку, - говорит Наталья.

Наверное, похожие истории есть и в Новосибирске, и в других городах, ведь клиника принимает пациентов.

«БЯКА, ФТЮХ!»

Что же это за клиника Дмитрия Раевского? Как гласит описание на сайте, «передовая клиника, которая добилась выдающихся результатов в лечении сложных заболеваний». Вместо выписывания привычных таблеток доктор ищет проблему внутри человеческого сознания и проводит психологический сеанс, поддерживает позитивный настрой пациента, практикует гомеопатию. У самого Дмитрия регалий больше, чем у заправского академика: врач-новатор, политолог, патриот, член-корреспондент Международной педагогической академии (МПА), педиатр, психолог, онкопсихолог.

В описании даже Гиппократ мелькает. «Мы лечим человека, а не только болезнь. Следуя Гиппократу, исцеляем тело и душу пациента», - написано на сайте. Только забыли, что есть еще одна главная заповедь: не навреди.

- Он практикует лечение руками - кладет их на человека и песни поет. Лечение проводил онлайн - какой чепухи только не было! - описывает Наталья. - Никакой химии, как классически лечат рак, ничего. Только психотерапия…

Этой зимой Раевский приезжал в Новосибирск, рекламировал свои услуги, проводил прием пациентов. В телеграм-канале местного филиала есть видео его работы с пациентом. Это что-то за гранью понимания.

Дмитрий проводит по ногам пациента и приговаривает: «Бяка, фтюх! Бяка, фтюх!» Еще делает несколько «магических» пассов руками.

- Мяу? - спрашивает он у женщины.

- Потеплее стало, - отвечает она.

- Это от трения, наверное, - смеется Дмитрий и уходит.

Сколько стоят подобные услуги? Ценник указан только на прием онколога и психолога. Один сеанс со специалистом - 12 тысяч рублей, 10 сеансов - 100 тысяч рублей. Кстати, доктор Раевский - это лишь ширма, настоящее имя «целителя» - Глеб Александров. Существует даже целый сайт, где пострадавшие от его деятельности рассказывают свои истории. А клинику называют не иначе как сектой. А сам Александров до основания сети клиник «Здравница» руководил общинами «Ашрам» и «Академия Агни Йоги».

ОТКЛЮЧИТЬ СТРАХИ И УЕХАТЬ В КИРГИЗИЮ

Корреспондент КП-Новосибирск позвонила в клинику, чтобы узнать, ведется ли сейчас прием. Придумала легенду про несуществующую сестру, у которой рак молочной железы III стадии.

- Запись есть, ближайшая - на завтра. Консультация - бесплатно, а дальнейшая цена будет зависеть от сложности случая. III стадия - надо будет посмотреть на вашу сестру, потому что мы сражаемся с причиной заболевания, которое находится в психике человека. Многие болезни от нервов, и наверняка ваша сестра пережила какой-то стресс. Болезни женских органов - болезнь человеческих отношений. Надо проработать с ней стрессы, но каждый человек по-своему контактен. Скорость лечения будет зависеть от того, насколько быстро человек сможет включать и отключать свое доверие.

- Что вы имеете в виду?

- Если ваша сестра сомневается, полна страхов, то нужно будет сначала вылечить страхи, а потом - другое. Придется с ней прожить ее жизнь. У нее сейчас в психике происходят процессы, которые питают болезнь.

- Я читала отзывы в интернете и новости, что вами заинтересовался СК. А вдруг начнется лечение и к вам с обысками придут?

- Мы своих не бросаем. Если что, ваша сестра сможет долечиться или в Казахстане, или в Киргизии, у нас же и там филиалы!

Уважаемые читатели, если вы прошли лечение в клинике Дмитрия Раевского в Новосибирске и оно вам не помогло или стало только хуже, то свяжитесь с нами: 8-923-145-11-03 (Viber/WhatsApp).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber