«Мама зевает и пытается открыть глаза»: правительство Новосибирской области оплатит лечение женщины, впавшей в кому на Бали

Правительство пообещало оплатить лечение Елены. Фото: предоставлено Натальей Новосельцевой

Правительство Новосибирской области пообещало оплатить лечение сибирячки, впавшей в кому на Бали после инсульта. Напомним, Елена Новосельцева попала в больницу 4 января, операцию и пребывание там ей оплачивала страховка. Однако 19 января она закончилась. Вопрос с эвакуацией Елены в Россию еще не решен, а оплачивать ее пребывание в местной клиники своими силами родные сибирячки не могли.

— Правительство Новосибирской области решило покрыть наши счета в клинике, которые превысили страховые лимиты. Гарантийное письмо об этом отправили в Российское консульство в Индонезии. Из-за того, что российские банки сейчас под санкциями, то при прямых переводах за рубеж есть трудности, и сейчас российская сторона ищет способ решить этот вопрос, — рассказала КП-Новосибирск дочь Елены Наталья.

Сейчас Елена по-прежнему находится в коме. Однако, по словам ее родных, ей постепенно становится лучше.

— У нее нормализовалось давление, спала температура, состояние понемногу стабилизируется. Она как будто бы в состоянии глубокого сна, даже зевает иногда и глаза пытается открыть, — говорит Наталья.

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