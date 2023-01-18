«Издала нечеловеческий хрип и отключилась»: медработник ковидного госпиталя впала в кому во время отдыха на Бали

Женщина находится в больнице. Фото: предоставлено Натальей Новосельцевой

Новосибирскую медсестру не могут вывезти с Бали, она в тяжелом состоянии после инсульта. 58-летняя Елена Новосельцева улетела отдыхать на острова, но поездка мечты оказалась трагичной. Женщина пережила инсульт и попала в больницу. Сейчас туристка без сознания, а родные ломают голову, как вернуть ее домой.

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Елена посвятила медицине 25 лет. Сначала работала медсестрой, потом стала инструктором по лечебной физкультуре. Уже будучи на пенсии, устроилась в ковидный госпиталь: проводила дыхательные гимнастики для людей, которые во время болезни лежали в реанимации и были подключены к ИВЛ.

- У мамы была мечта - полететь отдыхать не по турпутевке, а пожить в теплой стране «дикарем» несколько месяцев. На заработанные в коронавирусном госпитале деньги она и решила осуществить план. Купила билеты, оформила визу и страховку. Летом мама улетела на острова, - рассказала КП-Новосибирск Наталья Новосельцева, дочка Елены. - Она ведь сама переболела коронавирусом и думала, что во время отдыха восстановит силы и здоровье.

Отдых складывался хорошо, но 20 ноября Елена попала в больницу. Вечером она вместе со знакомыми возвращалась на байках домой. Женщина отстала от компании. Далее родные знают ситуацию со слов очевидцев.

- Ее друзья забеспокоились и вернулись. Подъехали к остановке и увидели, что мама лежит без сознания, а возле нее столпились обеспокоенные люди. Ее отвезли в больницу на такси. Оказалось, микроинсульт. Маме поставили капельницу, и на следующий день она пришла в себя, - продолжает Наталья. - Через три дня она сама попросилась на выписку. Папа, конечно, переживал, полетел за ней на Бали. Для этого ему пришлось даже уволиться с работы, потому что он не знал, сколько времени пробудет с ней.

То, что вывезти сибирячку на самолете будет сложно, стало понятно сразу. Из-за микроинсульта ей на два месяца запретили полеты.

- Мы отправили лекарства ей на Бали, она лечилась. Ходила на капельницы, оставалось допить порошки и таблетки. Мама начала нормально есть, поправляться, силы вернулись. Казалось, становилось лучше. 3 января родители позвонили и попросили взять билеты на обратный вылет. Мы взяли на конец месяца, - продолжает дочка Елены.

ОДИН ДЕНЬ - 210 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Но надежды на скорое возвращение не оправдались. На следующий день состояние женщины резко ухудшилось.

- Это было утром 4 января. Как говорит папа, мама издала какой-то нечеловеческий хрип и потеряла сознание. Он пытался привести ее в сознание, но ничего не вышло. Папа позвонил в МИД, они вызвали скорую, и маму отвезли в частный госпиталь. Врачи сделали КТ и тут же положили на операционный стол. У нее диагностировали обширное кровоизлияние в мозг. Врачи проводили трепанацию черепа, - объяснила КП-Новосибирск Наталья. - Стоимость операции - 750 тысяч рублей, ее провели в счет страховки.

Елена до сих пор не пришла в себя. Она без сознания в больнице, а ее родные вернулись к вопросу о том, как доставить женщину в родные края. Оставаться на островах - дорого. Один день в больнице стоит 210 тысяч рублей, страховая сумма уже заканчивается.

- Завтра страховая сумма полностью закончится. Клиника просит, чтобы мы уже завтра заплатили 6000 долларов за два дня вперед. Пытаемся что-то придумать, - говорит дочь Елены.

Семья Новосельцевых обратилась за помощью в минздрав НСО, в МИД и консульство РФ на Бали. Также в соцсетях обратились за помощью к губернатору НСО Андрею Травникову.

- Новосибирск может предоставить квоту на транспортировку мамы в Россию. Такие квоты предоставляются только в тяжелых, экстренных случаях. Мы считаем, именно такой случай сейчас у нас! Очень просим помочь! Может быть, Андрей Травников поможет сделать еще запрос в региональное министерство здравоохранения, чтобы дали разрешение для медицины катастроф или МЧС на транспортировку мамы в Россию, - надеется Наталья. - Мама - очень ответственный человек, она оформляла страховку, понимая, что надо обезопасить себя. Она - медик, неравнодушный человек, сама в прошлом спасала жизни людей. А теперь мы надеемся, что нам удастся спасти ее!

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