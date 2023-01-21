«Надо платить по 211 тысяч в день»: у сибирячки, впавшей в кому на Бали после инсульта, закончилась страховка

Жительница Новосибирска, впавшая в кому на Бали после инсульта, осталась в больнице без страховки. Фото: предоставлено Натальей Новосельцевой.

Жительница Новосибирска Елена Новосельцева перенесла инсульт на острове Бали и впала в кому. Сейчас сибирячка находится в местной больнице, но пребывание там — платное. По словам дочери Елены, день в клинике обходится примерно в 211 тысяч.

Женщина попала в больницу 4 января, операцию и пребывание там ей оплачивала страховка. Однако 19 января она закончилась.

— С папы потребовали 6 тысяч долларов. Мы стали писать в страховую компанию и консульство. В консульстве нам ответили, что они решают вопрос с транспортировкой мамы в Россию, и даже готовы оплатить перелет, но вот оплатить нас пребывание в госпитале не могут, — рассказала КП-Новосибирск дочь Елены Наталья Новосельцева. — Хотя по сути — транспортировка таких больных тоже должна оплачиваться страховой компанией. Но от них ответа никакого нет. Я даже не знаю, выходят ли они на связь — они общались с моим папой. Хотя по сути, ситуация такая сложилась именно из-за них. Если бы они вышли раньше с нами на связь, если бы вопросы не решались по 4 дня, то деньги не уходили бы впустую и мы бы уложились в страховку.

Пока что Елена продолжает находиться в больнице на Бали. Однако родные переживают, что не смогут увезти её домой, если счёт в клинике не будет оплачен.

— Консул всё же позвонил в больницу и пообещал, что счёт в итоге будет оплачен. Но как именно — мы так и не поняли. У нас физически просто нет таких денег. От страховой нет ответа. В консульстве сказали, что с этим вопросом нужно обращаться к властям. Я боюсь, что если мы не найдём деньги, маму нам просто не отдадут, — говорит Наталья.

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