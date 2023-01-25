Что произошло в Новосибирске в ночь на 25 января 2023 года: последние новости

Авария со скорой под Новосибирском 24 января 2023. Фото: прокуратура НСО.

Рано утром 24 января в Коченевском районе Новосибирской области произошла страшная авария со скорой помощью и легковым автомобилем. Медицинский «УАЗ» наехал на барьер, вылетел на встречку, где столкнулся с иномаркой, а затем загорелся. От удара легковушка превратилась в груду металлолома, а пламя уничтожило скорую помощь. Жертвами страшного ДТП стали 4 человека.

Под Новосибирском майор полиции Алексей Шмаков и машинист рельсосмазывателя Сергей Артамошкин спасли от смерти замерзающего пенсионера. Пожилой мужчина хотел успеть на последнюю электричку, торопился на станцию, но упал в овраг. Хорошо, что машинист электропоезда обратил внимание на бесхозные санки с сумками. Так и начались поиски попавшего в беду.

В Новосибирске задержали бывшего директора театра «Красный факел» Александра Кулябина. Его подозревают в растрате крупной суммы из бюджета региона - больше 1,7 миллиона рублей. Эти деньги он незаконно прибавлял к зарплате своего сына - бывшего главного режиссера театра Тимофея Кулябина.

В закон об организации публичной власти в России внесены поправки, по которым весной можно будет начать лишать мандатов депутатов, которые более шести месяцев находятся за границей. Под угрозу остаться без корочки депутатов попадают новосибирские депутаты из Горсовета Сергей Бойко, который уже более года живет заграницей, и Хельга Пирогова, покинувшая страну летом прошлого года.

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