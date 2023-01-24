Новосибирских депутатов Хельгу Пирогову и Сергея Бойко могут лишить мандатов

Бойко и Пирогова уехали из страны, при этом технически оставаясь депутатами. Фото: соцсети

В Госдуме во втором чтении приняли поправку двух сибирских депутатов Дмитрия Савельева и Алексея Диденко о возможности лишать мандатов депутатов, покинувших страну без уважительной причины более, чем на полгода.

— Если депутат областного и муниципального уровня отсутствует на территории РФ или своего региона более 6 месяцев без уважительной причины, то это будет основанием инициировать досрочное прекращение его полномочий, — пояснил КП-Новосибирск депутат Заксобрания Новосибирской области Александр Аксененко.

Если законопроект пройдет все чтения, то действовать он начнет в марте. А это значит, что своих мандатов весной могут лишиться и два Новосибирских депутата, покинувших страну. Речь идет о Хельге Пироговой и Сергее Бойко. Они были независимыми депутатами, не состоящими ни в одной партии. Бойко покинул Россию в прошлом году. А Хельга — этим летом сразу, как только на нее возбудили уголовное дело за оскорбительный пост в соцсетях о погибших во время спецоперации на Украине российских военных.

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