Сбежавших депутатов горсовета Новосибирска Пирогову и Бойко хотят лишить мандатов

Депутаты требуют лишить Бойко и Пирогову мандатов. Фото: соцсети

Депутаты Заксобрания Новосибирской области хотят лишить мандатов сбежавших из России Хельгу Пирогову и Сергея Бойко. Они уже написали обращение с такой просьбой на имя главы СК России Александра Бастрыкина. Кроме того, парламентарии намерены добиться для них уголовного преследования.

— Обращение подписали 24 депутата. Могло бы быть больше и желающих очень много, но сейчас некоторые находятся в отпусках. Мы намерены добиваться того, чтобы и Хельга Пирогова, и Сергей Бойко были лишены депутатских полномочий. Это в первую очередь. Потом мы планируем добиваться для них уголовного наказания. Поскольку то, что сейчас позволяют себе эти люди, я никак кроме как антигосударственной деятельностью назвать не могу, — пояснил КП-Новосибирск первый зампред Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов.

Напомним, Хельга Пирогова и Сергей Бойко — независимые депутаты и не состоят ни в одной партии. Бойко покинул Россию в прошлом году. А Хельга Пирогова — этим летом сразу, как только на нее возбудили уголовное дело за оскорбительный пост в соцсетях о погибших во время спецоперации на Украине российских военных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Депутат из Новосибирска Хельга Пирогова покинула Россию после возбуждения уголовного дела

Депутат Совета депутатов Новосибирска Хельга Пирогова уехала в Казахстан (подробнее)

Следователи возбудили уголовное дело после поста Хельги Пироговой о погибших российских военных

Ранее такое распоряжение отдал глава СК РФ Александр Бастрыкин (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер