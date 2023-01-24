«Дедушка насквозь промок от снега и уже замерзал»: полицейский и машинист спасли пенсионера, упавшего в овраг

Полицейский Алексей Шмаков (вверху) и машинист Сергей Артамошкин (внизу) спасли пенсионера и передали его скорой. Фото: Предоставлено героями публикации

Под Новосибирском майор полиции Алексей Шмаков и машинист рельсосмазывателя Сергей Артамошкин спасли от смерти замерзающего пенсионера. Пожилой мужчина хотел успеть на последнюю электричку, торопился на станцию, но упал в овраг. Хорошо, что машинист электропоезда обратил внимание на бесхозные санки с сумками. Так и начались поиски попавшего в беду.

Пенсионер свалился в глубокий овраг. Фото: Предоставлено героем публикации

Все случилось 19 января под Новосибирском, в районе железнодорожной станции Жеребцово. На улице -15. Пожилой одинокий зимний дачник спешил на вечернюю электричку, за спиной - санки с сумками, на улице уже темно. Ему нужно было перейти пути, но дорога лежала через овраг, мужчина оступился и кубарем покатился вниз. Встать не смог.

Машинист (слева) и полицейский (справа) вдвоем вытаскивали пенсионера. Фото: Предоставлено героями публикации

Неизвестно, чем закончилась бы эта история, если бы не санки, которые остались у края оврага. Причастен к счастливой развязке еще один неизвестный нам машинист, который заметил одиноко стоящую у путей поклажу и предположил, что где-то рядом должен быть человек в беде.

- Поздним вечером 19 января дежурному управления на транспорте МВД России поступил звонок: возле путей может находиться мужчина. Майор полиции Алексей Шмаков был на дежурстве и решил выехать на место. Вблизи не было ни одной автомобильной дороги, и полицейский отправился на поезде. Высадившись, Алексей осмотрелся, но тоже заметил лишь санки, стоящие у путей на вершине холма. Присмотревшись, мужчина заметил свежие следы, ведущие от санок в глубину оврага, а на самом дне - силуэт человека, - рассказала КП-Новосибирск активистка сообщества «Моя Первомайка» Светлана Харузина, все со слов родных полицейского.

Пенсионера увезли в больницу. Фото: Предоставлено героем публикации

На дне оврага лежал пенсионер, он сильно ушибся и не мог даже встать. Дедушка уже насквозь промок от снега и замерзал. Майор попытался вытащить пожилого человека из оврага на себе, но осилил лишь несколько шагов - ноша тяжелая, а идти надо в гору. На помощь ему пришел машинист технического поезда.

- Возвращаясь из Сокура, я получил сообщение от дежурной станции Жеребцово: нужно помочь сотруднику полиции достать человека. Прибыл на место, спустился в овраг - на дне протекал ручей, рядом находились офицер полиции и пожилой мужчина. Полицейский смог протащить мужчину несколько метров. Тогда мы вдвоем взяли пенсионера под руки и попытались вытащить - не смогли. Пришлось что-то выдумывать. Отвязали веревку от санок и стали вытягивать мужчину с ее помощью, - описал операцию спасения КП-Новосибирск 31-летний машинист рельсосмазывателя Сергей Артамошкин.

Через 17 минут мужчины вытащили пенсионера и отнесли в электровоз, где отогрели в теплой кабине и доставили на станцию Инская. Там пожилого человека положили на носилки и передали врачам скорой помощи.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер