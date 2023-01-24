Бывшего директора «Красного факела» задержали 23 января. Фото: пресс-служба театра «Красный факел».

В Новосибирске задержали бывшего директора театра «Красный факел» Александра Кулябина. Его подозревают в растрате крупной суммы.

– Растрату выявила проверка контрольно-ревизионного управления Новосибирской области. Она установила, что Кулябин-старший незаконно выплачивал надбавку к зарплате своему сыну Тимофею Кулябину, который работал в театре главным режиссером. Деньги на эти выплаты шли из бюджета Новосибирской области. За несколько лет сумма выплат превысила 1 миллион 700 тысяч рублей, – рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Уже возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.160 УК «Присвоение или растрата». Максимальный срок по этой статье — до 10 лет колонии.

23 января в квартире Кулябина прошел обыск. Сейчас решается вопрос об аресте Кулябина.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

У Александра Кулябина была долгая театральная карьера: с 1970-х годов работал актером в Алтайском и Павлодарском театре драмы. С 1983 по 1994 год играл в Удмуртском русском драматическом театре. В 1990-х перебрался в Новосибирск, а «Красный факел» возглавил в 1999 году.

В этом же театре с 2015 до апреля 2022 года занимал пост главного режиссера сын директора Тимофей Кулябин. В начале 2022 года он уехал из России.

21 декабря «Красный факел» отменил его постановки «Онегин», «Дикая утка» и «Дети Солнца». Пресс-служба театра тогда пояснила, что спектакли отменили по техническим причинам.

23 декабря уволили и Александра Кулябина по решению учредителя — Минкультуры Новосибирской области. Теперь пост директора занимает Антонида Гореявчева.

С именем Тимофея Кулябина связан еще один крупный скандал. В декабре 2014 года в Новосибирском оперном театре прошла его постановка оперы «Тангейзер», которая вызвала общественный резонанс. На оперу в прокуратуру пожаловался тогдашний митрополит Новосибирский и Бердский Тихон, из-за того, что режиссер слишком вольно обошелся с церковной символикой. Кулябина обвинили в оскорблении чувств верующих, скандал попал в федеральную повестку.

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