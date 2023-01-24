Авария со скорой под Новосибирском 24 января 2023. Фото: прокуратура НСО.

Рано утром 24 января в Коченевском районе Новосибирской области произошла страшная авария со скорой помощью и легковым автомобилем. Медицинский «УАЗ» наехал на барьер, вылетел на встречку, где столкнулся с иномаркой, а затем загорелся. От удара легковушка превратилась в груду металлолома, а пламя уничтожило скорую помощь. Жертвами страшного ДТП стали 4 человека: двое погибли в скорой, еще 2 – в легковом автомобиле. Все, что известно о трагедии – в материале КП-Новосибирск.

В аварии погибли 4 человека. Фото: прокуратура НСО.

СКОРАЯ ЕХАЛА С МАЯЧКАМИ

Рано утром 24 января автомобиль скорой помощи «УАЗ» ехал по «Северному обходу» со включенными проблесковыми маяками. По данным ГУ МВД по НСО, в пути водитель медицинского авто наехал на барьерное ограждение. В результате чего вылетел на встречку, где столкнулся с легковушкой «Мицубиси».

– После удара автомобиль скорой помощи загорелся. Огонь тушили 2 пожарных расчета, – сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Столкновение, по данным полиции стало фатальным для четверых человек.

НЕ ВЕРНУЛИСЬ ДОМОЙ СО СМЕНЫ

Как стало известно КП-Новосибирск, все погибшие – мужчины. Двое погибли в карете скорой. Еще двое – в легковушке.

– В легковом автомобиле «Мицубиси» ехали мои коллеги, Алексей и Олег. Они возвращались домой с ночной смены. Работали в магазине «Ярче», – рассказал КП-Новосибирск знакомый погибших сибиряков.

В машине скорой погибли фельдшер и второй водитель. Известно, что медработники доставили пациентов из райцентра Татарска в больницу Новосибирска и возвращались назад. В карете скорой погиб фельдшер и второй водитель.

– В машине скорой помощи находились три человека: фельдшер и два водителя. В результате ДТП пострадали три человека. Их доставили в Коченевскую районную больницу. Сейчас врачи ЦРБ и специалисты санитарной авиации оценивают их состояние и характер травм, – сообщили КП-Новосибирск в Минздраве Новосибирской области.

Травмы в аварии получили 2 пассажира легковушки и водитель скорой помощи.

Проверку ДТП проводят в СК и прокуратуре. Фото: прокуратура НСО.

ОФИЦИАЛЬНО

Известно, что проверку по факту аварии проводят в Следственном комитете и прокуратуре области.

В СК проводят комплекс действий, направленный на установление всех обстоятельств трагедии. А сотрудники прокуратуры проверяют состояние дороги в месте, где произошла авария. А также порядок эксплуатации транспортных средств в медучреждении. При этом, по данным Минздрава, машина скорой перед выходом на смену прошла все предусмотрительные процедуры.

– Был произведён осмотр автомобиля, а водители прошли медосвидетельствование, – уточнили КП-Новосибирск в региональном Минздраве.

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