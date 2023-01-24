Погибли 4 человека: под Новосибирском скорая помощь вылетела с дороги и загорелась

Под Новосибирском скорая помощь вылетела с дороги и загорелась. Фото: стоп-кадр.

Во вторник, 24 января, жуткое смертельное ДТП произошло в Коченевском районе под Новосибирском. Там на «Северном обходе» вылетела с трассы и загорелась скорая помощь. В результате ЧП погибли несколько человек. Подробности рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

– Водитель скорой помощи двигался по автодороге «Северный обход» с включенными проблесковыми маячками и совершил наезд на барьерное ограждение. После чего выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем «Мицубиси». Автомобиль скорой помощи загорелся. Его тушили два пожарных расчета, – уточнили в пресс-службе полиции.

В аварии погибли водитель «Мицубиси», мужчина 1980 года рождения. Таже погиб пассажир легковушки. ДТП унесло жизни и двух пассажиров скорой помощи. Пострадали в аварии 2 пассажира «Мицубиси», а также водитель скорой.

На месте работает следственно-оперативная группа. Информация о ЧП уточняется.

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