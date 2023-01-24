Прокуратура проверит состояние дороги, где произошло ДТП со сгоревшей скорой помощью под Новосибирском

Прокуратура организовала проверку по факту смертельного ДТП со скорой помощью под Новосибирском. Фото: прокуратура НСО

Прокуратура организовала проверку по факту смертельного ДТП со скорой помощью в Коченевском районе Новосибирской области. Авария произошла 24 января и унесла жизни четверых человек.

− Прокуратура проверит соблюдение порядка эксплуатации транспортных средств в медицинском учреждении, состояние дорожного полотна на месте происшествия, − сообщили в ведомстве.

Напомним, ДТП произошло на автодороге «Северный обход». Машина скорой помощи врезалась в барьерное ограждение, вылетела на встречку и столкнулась с «Мицубиси». После этого спецавтомобиль загорелся. На данный момент известно, что погибли водитель и пассажир легковушки, а также два пассажира скорой. Пострадали еще три человека.

Ранее КП-Новосибирск писала, что следователи начали проверку после гибели 4 человек в аварии со скорой помощью под Новосибирском.

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