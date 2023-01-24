Следователи начали проверку после гибели 4 человек в аварии со скорой помощью под Новосибирском

Следовали начали проверку после смертельной аварии, где погибли 4 человека. Фото: СУ СКР по НСО.

Следователи начали доследственную проверку после смертельного ДТП с легковыми автомобилями и каретой скорой помощи. Напомним, авария произошла утром 24 января на «Северном обходе», возле села Буньково в Коченевском районе. О проверке сообщили в следственном управлении СКР по Новосибирской области.

– Следователи проводят неотложный комплекс следственных действий, направленный на установление обстоятельств ДТП, – сообщили в СКР.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов допрашивают всех свидетелей и очевидцев аварии.

Напомним, в жутком ДТП погибли четыре человека, в том числе два пассажира скорой медицинской помощи из Татарского района. Кроме того, пострадали еще трое, их увезли в одну из новосибирских больниц.

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