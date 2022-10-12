«Она жертва коварного замысла»: новосибирский суд попросили оправдать уборщицу, нашедшую «сумку с 7 миллионами»

Уже почти год Айнагуль держат под стражей. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Героя нашей истории назовем Дмитрием Лисивцевым. Это не настоящая фамилия. Изменили, чтобы человек не переживал, если вдруг наши сомнения в его честности будут напрасными. 3 ноября прошлого года Лисивцев провел вечер в ресторане с приятелем. Сидели в «Бирмане» на берегу Оби. Закончив культурный досуг, предприниматель вызвал такси. На улице, дожидаясь машину, рядом с собой поставил сумку. Точнее, не сумку, а чехол от ноутбука. Автомобиль приехал, Лисивцев сел, поехал, а чехол остался. Утром на работу спешила Айнагуль Борбуева. Шла мимо «Бирмана». Увидела на снегу чехол, раскрыла, глянула внутрь. Застегнула обратно, взяла в руку и пошла дальше. А следующим вечером за ней приехала полиция. И потребовала 7 миллионов. Это Лисивцев заявил, что столько было в сумке. Почти год Айнагуль сидит в СИЗО. И вот долгий судебный процесс вышел на финишную прямую: арестантку привезли на прения. Это когда обвинитель и защитники подводят итог, самые важные доводы. Корреспондент КП-Новосибирск побывал на этом процессе.

Поддержать Айнагуль на суде приходят ее земляки. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

ПЬЯНЫЙ МИЛЛИОНЕР

Первой слово взяла старший помощник прокурора Октябрьского района Жанна Леонова. Ссылаясь на показания предпринимателя и видео с камеры наблюдения, обозначила мнение обвинения:

- Установлено, что 3 ноября 2021 года около 21 часа 20 минут Лисивцев оставил сумку около дома № 1 по улице Добролюбова, которую 4 ноября в 6 часов 49 минут забрала с собой Борбуева. Из показаний потерпевшего Лисивцева следует, что он вместе с сумкой, в которой было 7 миллионов рублей, находился в ресторане «Бирман». Позже, когда он ждал такси, забыл сумку с деньгами на улице. Подтверждает, что сумка с деньгами была всегда при нем. Когда выходил из ресторана, чтобы уехать домой, наличие денежных средств не проверял: было понятно, что они находятся в сумке.

Прокуратура предлагает дать уборщице 3 года колонии. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Откуда деньги? Лисивцев объяснял: продал недвижимость, взял кредиты. Говорит, хранил наличку дома, завернув пачки в наволочки. Вся сумма - пятитысячными банкнотами.

А в тот день, мол, собирался положить миллионы на брокерский счет, чтобы выгодно прокрутить деньги на бирже. Сперва поехал в ресторан - посидеть со старым знакомым. Напился. И, дескать, пьяный оставил чехол с деньгами на улице.

Лег спать, даже не спохватившись. А на следующий день пошел в полицию. Так, мол, и так, посеял чехол, помогите.

«ПРИЕХАЛИ И ПОКАЗЫВАЮТ МНЕ ВИДЕО С ЖЕНОЙ»

Сейчас ненадолго покинем зал заседаний и перенесемся в квартиру Борбуевой. Вместе с нарядом полиции.

- Как ее задержали? Нас дома не было. Был сын. Они пришли и спрашивают у него: «Где деньги? Неси!» Потом спрашивают: «Где мама?» Он говорит: «У мамы день рождения». Объясняет, где она. Мы как раз отмечали в кафе, - рассказывает КП-Новосибирск муж Айнагуль. - Они приехали и показывают видео с женой, где она сумку подбирает. И говорят мне: «В сумке 7 миллионов было». Я говорю: «Это бред».

Айнагуль - тоже в отказ: денег не было! А чехол, говорит, забирайте конечно. Он на работе, в подсобке.

Бизнесмен с украденной сумкой. Фото: стоп-кадр.

Поехали на работу, в клининговую компанию, где мигрантка трудится уборщицей. И да: чехол есть - денег нет. И никакие обыски не помогли. Нет денег.

Но Борбуеву все-таки обвинили: кража в особо крупном размере. В общем-то, обычная практика. Ну и что с того, что похищенного не нашли? Могла ж спрятать.

ФЛЕШКА, РУЧКА, ДВЕ НАВОЛОЧКИ

- Обвинения абсурднее мне еще не приходилось видеть за всю мою адвокатскую практику. Такие выражения обвинения, как «тайно похитить с тротуара», даже в комедийном сценарии не увидишь, - взяла на суде слово адвокат Наталья Коломбет. - Борбуева действительно по дороге на работу обнаружила в сугробе сумку из-под ноутбука. Посмотрев внутрь, не обнаружила там для себя ничего ценного и принесла эту сумку на работу, в подсобное помещение, где сумка находилась до момента ее изъятия правоохранительными органами. В момент осмотра в сумке находилось то же, что увидела Борбуева: две наволочки, флеш-карта, ручка и медицинская маска. Денег не было!

Оперативникам действительно достался только этот необычный «джентльменский набор». И он вполне гармонирует с показаниями Лисивцева. Тот ведь и сам говорил, что наволочки были. Только, по словам бизнесмена, в них была «начинка» - пачки денег.

Сумка стала вещдоком в материалах дела. Фото: предоставлено адвокатом обвиняемой.

- Никаких денежных средств в сумке не было. Указанная сумка с ее содержимым не представляла для Борбуевой никакой ценности, поэтому она оставила сумку в подсобном помещении в надежде на то, что владелец сумки объявится и спросит ее о пропаже. Она работает техничкой и уже находила вещи, по забывчивости оставленные жильцами, и возвращала их владельцам, - уточнила защитница.

Эти слова, конечно, можно воспринять скептически. Одно дело - найти вещь, допустим, в бизнес-центре и держать у охраны в ожидании владельца. Или найти в театре и передать в гардероб... Путь потерявшего от сугроба до помещения клининговой компании, конечно, не такой очевидный. Впрочем, в любом случае мы не знаем, как рассуждала Айнагуль.

Важнее, конечно, другое: где деньги? Если они были, то почему их не нашли оперативники? Айнагуль их так тщательно спрятала? Но где? И если прятала, то почему не в этом самом чехле? И если уж решила скрыть добычу, то зачем оставила на работе улику в виде этой сумки?

«ДЕНЕГ НЕТУ, Я БАНКРОТ. ВОТ!»

Вместе с Натальей Коломбет подсудимую защищает адвокат Абдилазиз Бадалбаев. Его версия сводится к тому, что денег в чехле не было. А бизнесмен «разыграл спектакль». Для кредиторов. Лисивцев изрядно задолжал банкам. Кто знает, может не только им. Сославшись на кражу, можно как минимум вызвать сочувствие заемщиков. А кое-где даже претендовать на списание долгов.

И Лисивцев это сделал. В начале этого года он подал заявление о признании его банкротом.

«Размер его обязательств перед кредиторами составляет 6 320 558 рублей 27 копеек, просрочка в исполнении обязательств имеет место в отношении всей суммы задолженности», - говорится в решении Арбитражного суда. Он пошел навстречу Лисивцеву и признал его банкротом.

«Ввести процедуру реализации имущества должника», - постановил при этом суд.

Вот только взять с этого банкрота почти нечего. От недвижимости-то он избавился. Понимаете, какая ситуация? Жилье продал, а деньги украли. Отдавать нечего.

Если это спектакль, то просто браво!

ТАК КТО ТУТ ПОТЕРПЕВШИЙ?

- Защита считает, что потерпевший все выдумывает, - выступил на заседании адвокат Бадалбаев. - Уважаемый суд, моя подзащитная - жертва коварного замысла предпринимателей-мошенников. Я прошу оправдать и освободить ее из зала суда.

Сам Лисивцев на процесс ходить перестал. И в этот день его тоже не было. Но прислал представителя. Она гуманно предложила не наказывать Айнагуль строго. А выступая, оговорилась и назвала ее потерпевшей. Поправилась, конечно, но кто знает…

Если дело о краже обернется делом о лжедоносе, уборщица и предприниматель-банкрот поменяются местами.

Кстати, если герой нашей истории готов подробнее рассказать про потерянные деньги и ответить на вопрос журналиста, предлагаем связаться с КП-Новосибирск. Ведь честному человеку скрывать нечего, правда?

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