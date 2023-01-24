Что произошло в Новосибирске в ночь на 24 января 2023 года: последние новости

Новосибирцы несут цветы к месту гибели подростков. Фото: Никита МАНЬКО // Предоставлено родственниками погибшего

Гибель двух подростков под окнами сталинки на улице Орджоникидзе потрясла весь Новосибирск. Погибли 16-летняя девушка и случайный прохожий – 17-летний школьник. Все произошло на глазах десятков людей, знакомые сочувствуют родителям парня и несут цветы на место трагедии. А местные жители жалуются, что чердак «сталинки» облюбовали подростки.

Стало известно несколько подробностей о пропавших на выходных новосибирцах. В маленьком поселке Озерный Новосибирского района пропала многодетная мать – 35-летняя Евгения Будкова. Женщина приехала из Болотного в гости к подруге – отмечала с ней старый Новый год. 15 января утром вышла во двор и исчезла. У женщины было два брака, сейчас подруга, поздно забившая тревогу, и оба мужа ищут ее.

В выходные пропал и таксист, 51-летний Александр Калмыков. К сожалению, его нашли мертвым в автомобиле - тот стоял на трассе на Мочищенском шоссе, а внутри лежало замерзшее тело. Отчего наступила смерть, предстоит выяснить судмедэкспертам.

В Новосибирске мама 13-летнего школьника обвинила детскую больницу в жестоком обращении с юными пациентами. По ее словам, медперсонал кричит на детей и плохо проводит уборку в палатах.

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