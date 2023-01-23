Исчезнувшая в гостях: под Новосибирском таинственно пропала мать четырех детей

О Евгении нет вестей 8 дней. Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области.

Настоящий детектив разворачивается в маленьком поселке Озерный Новосибирского района. Там пропала многодетная мать – 35-летняя Евгения Будкова. Женщина приехала из Болотного в гости к подруге – отмечала с ней старый Новый год. 15 января в 9.20 утра вышла во двор и исчезла. Корреспонденты КП-Новосибирск выяснили подробности этой истории.

ДВА МУЖА И ЧЕТВЕРО ДЕТЕЙ

Евгения – рыжеволосая, зеленоглазая женщина, которая привлекала внимание мужчин. С первым мужем яркая многодетная мама не ужилась.

- Женя замужем во второй раз, у нее четверо детей. Самой младшей дочке пять месяцев, - рассказывают сельчане.

Могла ли произойти беда из-за ревности? Вопрос, на который предстоит дать ответ правоохранителям. Дети сейчас находятся со своими отцами.

- Трое детей живут с бывшим мужем Евгении, а самая маленькая девочка – с нынешним супругом, - рассказал источник КП-Новосибирск.

ПОДРУГА ЗАБИЛА ТРЕВОГУ ЧЕРЕЗ СУТКИ

Еще одна деталь в этом деле – подруга, у которой гостила Евгения, заявила в полицию о пропаже матери четырех детей только спустя сутки.

- Она рассказала, что Евгения утром вышла во двор покурить: все вещи женщины остались в доме у подруги – вероятно, хотела все-таки вернуться, - пояснил источник КП-Новосибирск. – Но назад она не пришла…

Почему подруга, поняв, что многодетная мама пропала, в этот же день не вызвала полицию, - еще один вопрос в этом деле. Не исключено, что пыталась искать самостоятельно, но не вышло. И только тогда позвонила в полицию…

Сейчас женщину ищут полиция, волонтеры… и оба супруга.

- Они обзванивают общих знакомых, пытаются узнать – может, Евгения что-то говорила, - рассказал источник КП-Новосибирск.

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