«Медсестры кричат, технички швыряют вещи»: мама 13-летнего мальчика обвинила новосибирскую больницу в жестокости к детям

Женщина пожаловалась на больницу. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Новосибирске мама 13-летнего школьника обвинила детскую больницу в жестоком обращении с юными пациентами. Об этом она рассказала в отзыве на платформе Flamp.

— Сын лежал там с 12 по 20 января. На детей постоянно орут — медсестры и техничка. Не понимаю, кто вдруг позволил повышать голос на чужих детей. Поводы для этого были такие: пошел чистить зубы не в 7 утра, а после завтрака. Вышел из палаты (и это не в сон-час), позвонил родителям — «Говоришь по телефону». Вещи на тумбочку положить нельзя — техничка считала, что может швырнуть вещи, такие как наушники, телефон, — написала женщина. — Передать еду и напитки, почему-то, кроме зеленых яблок, воды и булок без сахара, нельзя. Хотя у других детей были другие продукты.

Свой отзыв она оставила на Флампе. Фото: flamp.ru

Кроме всего прочего женщина жаловалась также на плохую уборку в помещениях. По ее словам, разговор о поведении медперсонала с лечащим врачом не дал результата.

Сама женщина с журналистами общаться отказалась. КП-Новосибирск направила запрос в областной минздрав, чтобы разобраться в произошедшем.

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