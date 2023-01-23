Машину нашли на стоянке или на трассе? Что известно о пропавшем таксисте, тело которого нашли в лесу

Правоохранители нашли тело мужчины не в машине. Фото: ПСО «ЛизаАлерт»

В Новосибирске нашли мертвым пропавшего 51-летнего Александра Калмыкова. Мужчина работал в такси на собственной машине LADA Vesta. 21 января он вышел на смену и не вернулся домой. Родные забили тревогу, стали искать сами, хотели отследить телефон. Но приложения и аккаунты Google не помогли.

К делу подключились волонтеры и полиция. Известно, что сначала нашли машину Александра. Версии где – пока расходятся. Как сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах, авто было на стоянке. Но родные мужчины утверждают другое.

- Автомобиль был найден на трассе, вроде на Мочищенском шоссе, - рассказала КП-Новосибирск родственница Александра.

Поиски шли сутки. Замерзшее тело Александра нашли в лесополосе в Заельцовском районе 22 января. Почему умер мужчина, предстоит выяснить судмэдэкспертам. Пока правоохранители начали проверку.

- По факту обнаружения тела мужчины Заельцовским межрайонным следственным отделом проводится доследственная проверка. По результатам будет принято процессуальное решение, – сообщили КП-Новосибирск в СК РФ по Новосибирской области.

Напомним, что ранее в Новосибирске убили многодетного отца. В подрозреваемых — человек, которого он подвозил на машине, когда возвращался из командировки из Чанов. Близки не могли отследить местонахождение 33-летнего молодого человека, хотя также пытались это сделать через телефон и аккаунты Google. Тело мужчины было найдено в его же машине на парковке возле многоэтажки на Шмидта,3.

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