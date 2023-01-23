Стало известно, где нашли мертвого таксиста, пропавшего в Новосибирске на «Ладе Веста». Фото: Артем КИЛЬКИН

Стали известны новые подробности о гибели 51-летнего Александра Калмыкова. О том, что мужчину нашли мертвым, рассказали волонтеры 23 января.

– Тело обнаружили в лесополосе, – сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.

Напомним, 51-летний таксист работал на своей машине «Лада Веста». На связь с родными перестал выходить 21 января вечером.

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