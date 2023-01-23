51-летнего таксиста на «Ладе Веста», пропавшего в Новосибирске, нашли мёртвым. Фото: ПСО "ЛизаАлерт НСО".
Трагедией завершились поиски Калмыкова Алекандра, 51-летнего таксиста, который пропал ранее в Новосибирске. 23 января стало известно, что мужчину нашли мертвым.
– По факту обнаружения тела мужчины Заельцовским межрайонным следственным отделом проводится доследственная проверка. По результатам будет принято процессуальное решение, – сообщили КП-Новосибирск в СК РФ по Новосибирской области.
Ранее волонтеры рассказывали, что мужчина работал таксистом на своей машине «Лада Веста». Он перестал выходить на связь с родными вечером 21 января.
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