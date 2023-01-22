«Вечером перестал выходить на связь»: в Новосибирске пропал 51-летний таксист на Lada Vesta

Мужчина пропал вместе со своей машиной. Фото: «ЛизаАлерт».

В Калининском районе Новосибирска пропал 51-летний Александр Александрович Калмыков на своем автомобиле Lada Vesta. Где он сейчас, неизвестно с вечера 21 января.

— Мужчина работает таксистом на своем автомобиле. Вечером перестал выходить на связь, ночью домой не вернулся. Поведение для него абсолютно не типичное. На данный момент местонахождение ни человека, ни автомобиля неизвестно. Приложение, аккаунты Google также не помогли, не показали, где находится мужчина, его автомобиль или мобильный телефон, — рассказала КП-Новосибирск руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» Алеся Яблонских.

Приметы пропавшего: рост 175 сантиметров, нормальное телосложение, русые с сединой волосы и карие глаза. Перед пропажей был одет в черные куртку, штаны и ботинки и темно-серую шапку. Любую информацию об Александре Калмыковом сообщите по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112.

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