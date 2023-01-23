Что произошло в Новосибирске в ночь на 23 января 2023 года: последние новости

Сообщаем главные новости Новосибирска на 23 января. Фото: Алексей ПОЛЯКОВ.
Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков запечатлел на камеру полет кометы C/2022 E3 ZTF. Это не только самая яркая комета в этом году, но и самая редкая. Увидеть такую красоту можно только раз в 50 тысяч лет.
Также произошло несколько пропаж. В Калининском районе Новосибирска пропал 51-летний Александр Александрович Калмыков на своем автомобиле Lada Vesta. Где он сейчас, неизвестно с вечера 21 января.
А утром 22 января в Заельцовском районе Новосибирска пропал 11-летний Рахматулло Хасанов. Произошло это на следующий день после того, как отец мальчика отругал его за проступок.
В Новосибирской области температура опустилась до критически низких отметок. Утром 22 января столбики термометра показали около -43 градусов. К счастью, в понедельник морозы уже спадут.
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