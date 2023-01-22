Под -43: рекордно низкие температуры пришли в Новосибирскую область

В Новосибирской области сейчас лучше не выходить на улицу. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В Новосибирской области температура опустилась до критически низких отметок. Утром 22 января столбики термометра показали около -43 градусов.

Самый сильный холод сконцентрировался в Искитимском, Маслянинском и Ордынском районах. В Искитиме температура достигла -42,8 градусов, в Маслянино -41,9, в селе Ордынское -37,9.

При этом сибиряки рассказывают, что местами температура даже ниже, чем передают метеостанции.

— В селе Репьево Тогучинского района сначала утром показывало -47 градусов, пока собирались на электричку, смотрим – уже -50", — рассказала изданию «Царьград Новосибирск» читательница Марина.

Более высокую температуру около -30 градусов показывают термометры в Коченевском, Чулымском и Каргатском районах. В Чановском и Татарском районах еще теплее, около -20 градусов.

Напомним, резкое похолодание пришло в Новосибирскую область 21 января. К понедельнику, 23 января, погода должна снова стать прежней: температура поднимется до -10...-12 градусов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер