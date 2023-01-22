«Ушел после того, как его отругал папа»: в Новосибирске пропал 11-летний мальчик

На ориентировке мальчик в желтой куртке, но в день пропажи был одет в черно-красную. Фото: «ЛизаАлерт»

Днем в воскресенье, 22 января, в Заельцовском районе Новосибирска пропал 11-летний Рахматулло Хасанов. Волонтеры собрались на срочный поиск ребенка в районе улицы Тимирязева.

— Ребенку вчера крепко досталось от папы, поругали его за проступок, сегодня рано утром он ушел из дома. Где он находится сейчас, неизвестно. В школе его характеризуют положительно, учится мальчик нормально, хорошо общается с одноклассниками. Ранее не пропадал, не убегал, на учете не состоит, — рассказала КП-Новосибирск руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

Приметы пропавшего: рост 120 сантиметров, нормальное телосложение, черные волосы и карие глаза. В день пропажи был одет в черно-красную куртку, черные штаны, черную шапку и черные сапоги. Если вы обладаете какой-либо информацией, где сейчас находится ребенок, то позвоните по номерам: 112 или 8 800 700-54-52.

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