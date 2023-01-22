Последний раз ее видели неандертальцы. Уникальную комету ZTF удалось заснять с Земли

Комета С/2022 E3 ZTF появляется возле Земли только раз в 50 тысяч лет. Фото: Алексей Поляков

В 2023 году землянам необыкновенно повезло. Впервые в человеческой истории к нашей планете приблизится комета, которую потом мы не увидим еще тысячи лет! Ее последний раз видели только неандертальцы 50 тысяч лет назад. Но они тогда еще не понимали, что за зеленый огонек появляется на небе.

А современные люди понимают, поэтому сразу приготовились щелкать космическую гостью из фоторужья. Здесь мы собрали самые интересные снимки кометы от новосибирских астрофотографов.

Так выглядит еще необработанный снимок с телескопа системы Ричи—Кретьена. Фото: Андрей Никифоров

Ближе всего С/2022 E3 ZTF подлетит к Земле в феврале, но и сейчас ее уже видно на ночном небе. В городе зеленый блик не разглядеть, ловить ее нужно как минимум в 30 километрах от центра большого населенного пункта.

— Фотографировал в поле, в 65 километрах от Новосибирска. На улице -36 градусов, прогноз от синоптиков был неясный: кто-то обещал чистое небо, кто-то пасмурное. Не был уверен, что съемка вообще состоится. Небо оказалось с переменной облачностью. Пока снимал, отморозил себе четыре подушечки пальцев, — рассказал КП-Новосибирск астрофотограф Алексей Поляков.

А это снимок на зеркальную камеру Canon 5D Mark III. Фото: Алексей Поляков.

Профессионалы спешат не просто так. К февралю на небе появится почти полная Луна, и свет от нее будет мешать наблюдениям и процессу съемки.

Комету с зеленой головой и желтым хвостом открыли только в 2022 году. Названия в честь первооткрывателя она не получила, потому у нее длинное название — С/2022 E3 ZTF. У этого имени есть расшифровка. С — комета долгопериодическая (т.е. появляется около Солнца не больше раза за 200 лет), 2022— год открытия. Е3 означает, что комета стала третьим подобным объектом, обнаруженным за этот год. Аббревиатура ZTF — это название телескопа Zwicky Transient Facility, который и обнаружил комету.

Здесь указаны координаты, куда наводить телескоп. Для тех, кто не разбирается, фотограф поясняем: комета пролетает около созвездия Дракона. Фото: Алексей Поляков.

Зеленый цвет отличает пришелицу от ее прочих сестриц. Такое свечение получается из-за двухатомного углерода и цианогена, которые кажутся изумрудными в лучах Солнца. По сравнению с прочими небесными явлениями, например, метеорными дождями, комета ZTF может стать самым ярким событием 2023 года.

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