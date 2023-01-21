Что произошло в Новосибирске в ночь на 21 января 2023 года: последние новости

Сообщаем главные новости на 21 января. Фото: Институт катализа СО РАН.

Приставы взыскали 820 тысяч рублей с новосибирца, насмерть сбившего пожилую женщину. За это преступление мужчину приговорили к трем годам условно и компенсации морального вреда. Но заплатил он только после ареста приставами его счетов и запрета выезжать за границу.

Два новосибирца незаконно катали туристов на самолете над Байкалом. Свои полеты над просторами Байкала сибиряки никак не согласовывали с соответствующими органами и не имели права возить пассажиров, подвергая их жизнь опасности. Теперь новосибирский суд запретил им использовать самолет и перевозить на нем людей.

Вечное кадило придумали в новосибирском Институте катализа СО РАН Его главное достоинство в том, что, потребляя мизерную смесь газов пропана и бутана, оно не дымит, а только излучает запах ладана и тепло. И работать оно может практически бесконечно долго.

Фанаты Rammstein и солиста немецкой группы Тилля Линдеманна негодуют в соцсетях: они купили билеты на концерт любимого артиста, но так на него и не попали. Свои деньги обратно тоже не получили.

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