Два новосибирца незаконно катали туристов на самолете над Байкалом.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Два новосибирца незаконно катали туристов на самолете над Байкалом. Использовался для пролетов Як-18ТГО, не предназначенный для перевозки пассажиров.
— Сибиряки предлагали ознакомительные пролеты в районе поселка Аршан, а также над Байкалом. Кроме того, в интернете они разместили объявление с предложением сесть за штурвал самолета, — сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре. — Пролеты с соответствующими органами не согласовывались, а действующий сертификат летной годности отсутствовал, что создавало реальную угрозу безопасности полетов.
В ведомстве пояснили, что был направлен иск в Железнодорожный районный судом Новосибирска. Тот в свою очередь запретил сибирякам использовать самолет и перевозить на нем людей.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер