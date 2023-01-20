Два новосибирца незаконно катали туристов на самолете над Байкалом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Два новосибирца незаконно катали туристов на самолете над Байкалом. Использовался для пролетов Як-18ТГО, не предназначенный для перевозки пассажиров.

— Сибиряки предлагали ознакомительные пролеты в районе поселка Аршан, а также над Байкалом. Кроме того, в интернете они разместили объявление с предложением сесть за штурвал самолета, — сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре. — Пролеты с соответствующими органами не согласовывались, а действующий сертификат летной годности отсутствовал, что создавало реальную угрозу безопасности полетов.

В ведомстве пояснили, что был направлен иск в Железнодорожный районный судом Новосибирска. Тот в свою очередь запретил сибирякам использовать самолет и перевозить на нем людей.

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