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20 января 2023 15:12

«В соцсетях нас блокируют, а билеты-то дорогие!»: поклонникам не вернули деньги за отмененный концерт солиста Rammstein

В Новосибирске поклонникам не вернули деньги за отмененный концерт солиста Rammstein
Татьяна СОЛОВОВА
Татьяна СОЛОВОВА
Новосибирцы добиваются возрата денег за концерт почти год.

Новосибирцы добиваются возрата денег за концерт почти год.

Фото: Елизавета СУХОВА

Фанаты Rammstein и солиста немецкой группы Тилля Линдеманна негодуют в соцсетях: они купили билеты на концерт любимого артиста, но так на него и не попали. Свои деньги обратно тоже не получили.

Одна из пострадавших - жительница Новосибирска Наталья - выложила за два билета 9 тысяч рублей.

- Билеты дорогие, но мы очень хотели попасть на Rammstein. Концерт был заявлен на 26 января 2022 года. Незадолго до этой даты в группе концертного агентства ВКонтакте организаторы сообщили, что шоу в связи с ковидными ограничениями перенесено на 5 декабря, - рассказала КП-Новосибирск Наталья. - В марте началась спецоперация, стало понятно, что Тилль не приедет. Он сам написал об этом в соцсетях. Люди стали просить возврата денег, но организаторы уверяли, что концерт будет.

Ближе к осени в концертном агентстве заявили: раз концерт считается перенесенным, а не отмененным, то деньги не вернут. Вот только 5 декабря никакого выступления тоже не было.

- В итоге организаторы заблокировали группу в ВК. Я писала на почту концертного агентства, заполняла заявления на возврат, но ответа так и не получила, - описывает ситуацию Наталья. - Сейчас организатор говорит, что не может вывести деньги. Никто ничего не возвращает…

Мы связались с концертным агентством, и там рассказали свою версию событий:

- Три года назад - в 2020 году - мы уже организовывали приезд Тилля Линдеманна в Новосибирск, все прошло без проблем. И когда к нам вновь обратились с предложением организовать его гастроли в Сибири в рамках тура по Восточной Европе, мы согласились. Сотрудничали с московским агентством, все деньги от продажи билетов поступали туда. Сейчас мы пытаемся вернуть стоимость билетов зрителям: пришлось даже подавать в суд на московскую компанию. 24 января будет очередное заседание.

- Сколько новосибирцев купили билеты на этот концерт? Какую сумму вам надо вернуть?

- Не имею права разглашать цифры - мы заключали с этой компанией контракт. Скажу лишь, что части зрителей деньги мы выплатили. Остальных прошу набраться терпения. Мы все вернем.

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