«В соцсетях нас блокируют, а билеты-то дорогие!»: поклонникам не вернули деньги за отмененный концерт солиста Rammstein

Новосибирцы добиваются возрата денег за концерт почти год. Фото: Елизавета СУХОВА

Фанаты Rammstein и солиста немецкой группы Тилля Линдеманна негодуют в соцсетях: они купили билеты на концерт любимого артиста, но так на него и не попали. Свои деньги обратно тоже не получили.

Одна из пострадавших - жительница Новосибирска Наталья - выложила за два билета 9 тысяч рублей.

- Билеты дорогие, но мы очень хотели попасть на Rammstein. Концерт был заявлен на 26 января 2022 года. Незадолго до этой даты в группе концертного агентства ВКонтакте организаторы сообщили, что шоу в связи с ковидными ограничениями перенесено на 5 декабря, - рассказала КП-Новосибирск Наталья. - В марте началась спецоперация, стало понятно, что Тилль не приедет. Он сам написал об этом в соцсетях. Люди стали просить возврата денег, но организаторы уверяли, что концерт будет.

Ближе к осени в концертном агентстве заявили: раз концерт считается перенесенным, а не отмененным, то деньги не вернут. Вот только 5 декабря никакого выступления тоже не было.

- В итоге организаторы заблокировали группу в ВК. Я писала на почту концертного агентства, заполняла заявления на возврат, но ответа так и не получила, - описывает ситуацию Наталья. - Сейчас организатор говорит, что не может вывести деньги. Никто ничего не возвращает…

Мы связались с концертным агентством, и там рассказали свою версию событий:

- Три года назад - в 2020 году - мы уже организовывали приезд Тилля Линдеманна в Новосибирск, все прошло без проблем. И когда к нам вновь обратились с предложением организовать его гастроли в Сибири в рамках тура по Восточной Европе, мы согласились. Сотрудничали с московским агентством, все деньги от продажи билетов поступали туда. Сейчас мы пытаемся вернуть стоимость билетов зрителям: пришлось даже подавать в суд на московскую компанию. 24 января будет очередное заседание.

- Сколько новосибирцев купили билеты на этот концерт? Какую сумму вам надо вернуть?

- Не имею права разглашать цифры - мы заключали с этой компанией контракт. Скажу лишь, что части зрителей деньги мы выплатили. Остальных прошу набраться терпения. Мы все вернем.

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