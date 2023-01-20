Приставы взыскали 820 тысяч рублей с новосибирца, насмерть сбившего пожилую женщину

Мужчина выплатил семье погибшей сибирячки 820 тысяч рублей.
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Новосибирские судебные приставы взыскали 820 тысяч рублей с виновника смертельного ДТП. Об этом сообщили в ГУ ФССП по НСО.
Сибирячка переходила дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, когда на нее наехала легковушка. От полученных травм женщина скончалась на месте.
Виновнику ДТП дали три года условно. В качестве компенсации морального вреда он должен был выплатить семье погибшей 820 тысяч рублей.
− Мужчина в добровольном порядке решение суда не исполнил, в связи чем в октябре прошлого года судебными приставами было возбуждено исполнительное производство, − отметили в публикации.
Судебный пристав-исполнитель арестовал счета и имущество мужчины. Также ему вынесли постановление о запрете выезда за пределы РФ. Только после этого сибиряк возместил ущерб.
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