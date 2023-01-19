Новосибирские ученые изобрели долговечное церковное кадило

Работать модифицированное кадило будет на газовой смеси. Фото: Институт катализа СО РАН

В Новосибирске ученые Института катализа СО РАН изобрели долговечное церковное кадило. Оно будет работать на смеси пропана-бутана. В отличие от своего классического прототипа, в нем вместо дыма будет образовываться только аромат ладана и тепло. По словам ученых, работать оно может практически бесконечно долго.

— Когда в эжектор поступает смесь пропана-бутана и воздуха, то эта струя расползается внутри него. Там так называемые турбинки завихряют смесь в противоположные стороны. Газовоздушная смесь должна равномерно распределиться и поступить на сеточки. Равномерное распределение можно оценить по равномерному красному свечению, — рассказывает о принципах работы изобретения научный сотрудник отдела гетерогенного катализа ИК СО РАН Александр Куликов.

Выглядеть девайс будет как обычное кадило. В нижнюю часть будет вставлено устройство с газовым баллоном, который оборачивают пластиком и покрывают золотой краской.

Долговечное кадило уже успело пройти свои «пилотные» испытания. Им пользуются священники Храма Всех Святых в земле Российской просиявших в Новосибирском Академгородке.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber