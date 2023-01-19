Кто этот человек? Опубликованы последние кадры из жизни многодетного отца из Новосибирска и возможный его убийца

Михаил (справа) возвращался из Чанов не один. Фото: Скриншот из видео «Моя Первомайка»/Предоставлено Екатериной Кравченко

В соцсетях появилось видео с последними минутами жизни убитого многодетного отца Михаила Кравченко из Первомайского района Новосибирска. Три недели назад, 6 января, возле дома № 3 по улице Шмидта обнаружили труп мужчины, запертый в машине. Автомобиль вскрыли и опознали в убитом местного предпринимателя, которого разыскивала семья. Мужчину убили из огнестрельного оружия. Незадолго до этого родственники нашли его телефон в сугробе на пересечении улиц Вересаева и Ласточкина. Известно, что бизнесмен возвращался из командировки в Чаны и искал в соцсетях попутчиков до Новосибирска. Готов был посадить чужих людей в машину. Именно и попутчики и стали главными подозреваемыми.

И вот в Сети появилось последнее видео Михаила Кравченко. Мужчина вместе с попутчиком был запечатлен камерой наблюдения около придорожного кафе. Запись была сделана за 1,5 часа до того, как предприниматель перестал отвечать на звонки. В 15.24 Михаил и его попутчик выходят из «Тойоты» и идут в сторону входа в кафе. Далее пассажир иномарки курит, моет руки, и из кафе они с водителем выходят вместе.

- Я это видео раньше не видела, мне его никто не показывал. Первый раз увидела в соцсетях, - кратко прокомментировала КП-Новосибирск Софья Кравченко, сестра убитого Михаила.

Тем временем полицейские активно ищут попутчика убитого и просят связаться с ними по телефонам: (383) 232-18-05, 232-18-13. Если вы узнали мужчину, сообщите. Конфиденциальность гарантирована.

ОФИЦИАЛЬНО

Региональный СК тоже разместил у себя ориентировку.

- Следственные органы просят оказать помощь в установлении личности мужчины. В настоящее время следствие располагает фотографией мужчины, возможно причастного к совершению данного преступления, - сообщили в СУ СК РФ по НСО

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