«Выстрел приняли за фейерверк»: в Новосибирске нашли убитым 33-летнего многодетного отца

Следователи ищут убийц мужчины. Фото: «Моя Первомайка»/Екатерина Кравченко.

Вечером 6 января Екатерина, жительница Первомайского района Новосибирска, забила тревогу. Вот-вот из командировки в поселке Чаны должен был вернуться ее муж Михаил, но он все не приезжал домой и уже почти сутки не отвечал на звонки. В ночь на 7 января его нашли застреленным в собственной машине. Подробности происшествия выяснял корреспондент КП-Новосибирск.

Екатерина ждала супруга на улице Радужной. Он должен был приехать на своем автомобиле Toyota Porte с броским голубым бампером. Вечером 5 января он почти доехал до дома, но по какой-то причине не свернул на нужную улицу, а поехал дальше по улице Одоевского. Потом с ним связь и оборвалась.

— Многие подписчики нашей группы, жители района, хорошо знали Михаила. Они понимали, что ему несвойственно уехать, не предупредив, произошло что-то неладное, — рассказали в группе «Моя Первомайка».

Екатерина обратилась за помощью в социальные сети, в полицию и к волонтерам поисковых отрядов. Сначала поиски привели к сугробу на перекрестке улиц Вересаева и Ласточкина, где нашли телефон Михаила. В ночь на 7 января обнаружили и его самого. Тело нашли в машине. Известно, что Михаила застрелили.

— Мужчина был убит вечером 5 января на парковке на улице Шмидта, 3 у магазина «Сигма». У меня туда выходят окна. Я, не зная, гуляла с собакой около машины с трупом. Нашли его только этой ночью. Сегодня с утра участковые опрашивали жителей моего дома, меня в том числе, — рассказала КП-Новосибирск местная жительница Алена. — Думаю, что выстрел вообще никто не слышал, принял его за хлопок петарды или фейерверка. Но участковый сказал, что мужчину застрелили.

Девушка уточнила, что снаружи магазина есть камеры наблюдения, но машина стояла с краю парковки, а потому могла не попасть в объектив.

Следователи пока выясняют точную причину смерти новосибирца.

— Было обнаружено тело 33-летнего мужчины. Следственными органами СКР по Новосибирской области расследуется уголовное дело по данному факту, — сообщили КП-Новосибирск в Следственном комитете по региону.

У Михаила остались трое детей: старшему 9 лет, самой младшей дочке всего два месяца.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стали известны подробности гибели новосибирца, который пропал на Toyota Porte

По словам его жены, мужчину застрелили (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер