Стали известны подробности гибели новосибирца, который пропал на Toyota Porte

Мужчину нашли убитым в собственной машине. Фото: Предоставлено Екатериной.
Стали известны подробности гибели 33-летнего Михаила Кравченко, который пропал 6 января, а ночью 7 января был найден погибшим. Его жена сообщила, что мужа убили.
— Его нашли убитым в машине, умер от ранения из огнестрела, — рассказала КП-Новосибирск Екатерина Кравченко.
Вечером 5 января мужчина возвращался на своем автомобиле Toyota Porte из командировки в р.п. Чаны, но не доехал до дома. Чуть позже в сугробе на пересечении улиц Вересаева и Ласточкина нашли его мобильный телефон.
Кроме жены, у Михаила остались трое детей.
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