Поиски 33-летнего новосибирца, пропавшего на машине Toyota Porte, завершились трагедией

Мужчина был найден погибшим. Фото: Бюро Находок Новосибирска / Моя Первомайка.

33-летнего жителя Новосибирска Михаила Кравченко, который пропал днем 6 января, нашли погибшим. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

— Найден, погиб. Отряд выражает соболезнования родным и близким, — сообщили в группе отряда.

Напомним, последний раз мужчину видели проезжающим на автомобиле Toyota Porte с голубым бампером по микрорайону КСМ и селу Матвеевка в Первомайском районе. В сугробе на перекрестке улиц Вересаева и Ласточкина нашли его телефон.

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