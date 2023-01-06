В Первомайском районе Новосибирска пропал 33-летний мужчина на автомобиле Toyota Porte

В Новосибирске пропал 33-летний мужчина. Фото: Бюро Находок Новосибирска / Моя Первомайка.
В Новосибирске пропал 33-летний житель Первомайского района Михаил Кравченко. Утром 6 января его родственники объявили об этом в группе «Моя Первомайка», затем о пропавшем сообщили в поисковых группах «ЛизаАлерт» и «Бюро Находок Новосибирска».
Известно, что примерно с 17:30 до 19:00 в четверг, 5 января, мужчина проезжал на автомобиле Toyota Porte серебристого цвета с голубым бампером по КСМ и Матвеевке.
Его телефон нашли в сугробе на пересечении улиц Вересаева и Ласточкина.
Рост мужчины 187 сантиметров, волосы светло-русые, глаза серые. Был одет в черные брюки, куртку и кепку.
Если вам известно что-либо о том, где сейчас может находиться Михаил, или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом по номеру 8-800-700-54-52 или 112.
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