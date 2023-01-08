В Новосибирске перед Рождеством нашли убитым в машине многодетного отца: что известно на данный момент

Жена ждала Михаила из командировки, но он не вернулся. Фото: Бюро Находок Новосибирска / Моя Первомайка

В Новосибирске ищут убийц многодетного отца, которого нашли застреленным в собственной машине. Тело сибиряка обнаружили в ночь на 7 января. КП-Новосибирск рассказывает, что известно о трагедии на данный момент.

Михаил вместе с супругой Екатериной и тремя детьми проживал в Первомайском районе. Вечером 5 января мужчина должен был вернуться домой из командировки в поселке Чаны. Однако дома сибиряк так и не появился. По какой-то причине он не свернул на нужную улицу, а поехал дальше по улице Одоевского. Вскоре Михаил перестал выходить на связь.

Спустя сутки Екатерина забила тревогу. Женщина обратилась за помощью в полицию и к волонтерам, а также разослала ориентировки по соцсетям. Спустя некоторое время в сугробе на перекрестке улиц Вересаева и Ласточкина нашли телефон пропавшего. Самого Михаила нигде не было.

В ночь на 7 января обнаружили тело сибиряка. Стало известно, что мужчину застрелили в его собственной машине. Местная жительница Алена отметила – выстрел никто не слышал, так как его приняли за звук фейерверка или петарды, ведь почти каждую ночь на каникулах их запускали местные жители.

Позже следователи возбудили уголовное дело по факту убийства пропавшего многодетного отца. Они уже осмотрели место происшествия, допросили свидетелей, назначили судебно-медицинскую экспертизу, но подозреваемых пока не называют.

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