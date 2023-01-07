В Новосибирске возбудили уголовное дело после убийства пропавшего мужчины

В Новосибирске возбуждено уголовное дело после убийства пропавшего мужчины. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет по Новосибирской области возбудил уголовное дело по факту убийства пропавшего многодетного отца.

— Вечером 6 января было обнаружено тело 33-летнего мужчины с огнестрельным ранением. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы, — сообщили в СК по региону.

Следователи СК и оперативные сотрудники полиции отрабатывают различные версии убийства. Уже осмотрено место происшествия, допрошены свидетели и назначена судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, погибший был жителем Первомайского района, который должен был вернуться домой после командировки в Чанах. У него осталась жена и трое детей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Выстрел приняли за фейерверк»: в Новосибирске нашли убитым 33-летнего многодетного отца

Убийство 33-летнего многодетного отца в Новосибирске скрыли благодаря фейерверку (подробнее)