В Новосибирске возбудили уголовное дело после убийства пропавшего мужчины

В Новосибирске возбуждено уголовное дело после убийства пропавшего мужчины.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Следственный комитет по Новосибирской области возбудил уголовное дело по факту убийства пропавшего многодетного отца.
— Вечером 6 января было обнаружено тело 33-летнего мужчины с огнестрельным ранением. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы, — сообщили в СК по региону.
Следователи СК и оперативные сотрудники полиции отрабатывают различные версии убийства. Уже осмотрено место происшествия, допрошены свидетели и назначена судебно-медицинская экспертиза.
Напомним, погибший был жителем Первомайского района, который должен был вернуться домой после командировки в Чанах. У него осталась жена и трое детей.
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