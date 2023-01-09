«Зачем-то он выбросил телефон из машины»: в загадочном убийстве многодетного бизнесмена в Новосибирске подозревают его попутчиков

Михаила нашли в машине. Фото: «Моя Первомайка»/Екатерина Кравченко.

33-летнего новосибирского бизнесмена Михаила Кравченко вечером 5 января дома ждали жена и трое детей. Бизнесмен ехал из рабочего поселка Чаны, что в 5 часах езды от Новосибирска. Сначала был на связи с супругой. А потом — пропал. Спустя сутки — его иномарку нашли в 12 километрах от дома. Машина была заблокирована, а внутри нее лежал труп. Спасатели вскрыли автомобиль: погибшим оказался пропавший бизнесмен. Не просто умер. Застрелили в сердце! В криминальной истории разбирался корреспондент КП-Новосибирск.

В тот же вечер, как Михаил перестал выходить на связь, родные по его гугл-аккаунту отследили место, откуда бизнесмен выходил на связь последний раз. Приехали и нашли его мобильник в сугробе у дороги. Близкие поняли: случилось что-то страшное. Подключили к поискам полицию и волонтеров.

- Миша должен был быть дома в 18.00 5 января. Он никогда не опаздывал, по нему можно было часы сверять. Если задерживался, то обязательно предупреждал, — рассказала КП-Новосибирск Софья, сестра бизнесмена.

Через сутки поисков — вечером 6 января — очевидцы заметили пропавшую иномарку бизнесмена. «Тойота» с узнаваемым голубым бампером была припаркована у девятиэтажки по улице Шмидта, 3. Внутри — тело.

- По камерам сейчас мы уже знаем, что брат проехал железнодорожную станцую Матвеевка примерно в 17.20 – 17.30. Он ехал в сторону дома, оставалось совсем чуть-чуть. Но почему-то он проехал свой дом, свернул на улицу Вересаева. Дальше есть видео, где он на пересечении с улицей Ласточкина зачем-то выбрасывает из машины на ходу свой сотовый телефон. Движение руки такое небрежное, когда выкидывал, — рассказала КП-Новосибирск Софья, сестра погибшего. – После его машину засекла камера у стрелочного завода. Потом уже ее нашли припаркованной на Шмидта, 3.

Софья уверена, Михаил никогда бы сам не выбросил телефон. Заставили! В машине кто-то был:

- У него в нем вся жизнь, вся работа. Планы на будущее были наполеоновские, - говорит девушка. – Я предполагаю, что к нему мог подсесть человек, попутчик. На камерах не видно, был ли с ним кто-то еще. Примечательно, что у машины две двери и назад забраться не так-то просто. Только если Миша сам пропустил этого человека на пассажирское сидение.

Михаил выложил объявление о поиске попутчиков. Фото: скриншот из группы

В пользу этой версии говорит и рассказ одного из местных жителей Чанов. Тот вспомнил, что бизнесмен искал в Чанах попутчиков до Новосибирска. Также осталось в соцсетях его объявление: «Еду в Новосибирск, есть два места». Но эта лишь одна версия.

Так как Михаил занимался бизнесом, возникает вопрос — а не было ли у него долгов? Михаил был директором по развитию фототочек в торговых центрах. Его сотрудники делали снимки, печатали на магнитиках и продавали.

- Это дело мы вместе открыли совсем недавно, и в Чаны Миша поехал как раз с рабочим визитом — в один из местных торговых центров. Вообще брат много чем пытался заниматься. Цирк открывал свой, но не получилось, - рассказала КП-Новосибирск Софья, сестра убитого. – Мы с ним постоянно вместе что-то придумывали. Да, идеи не всегда были успешные, но мы не сдавались. А чтобы мы деньги занимали, кому-то были должны, такого вообще не было. У Миши-то даже кредитных карт-то не было. Поэтому в версию, что кто-то, кому он должен денег, так отомстил — мы не верим.

Еще одна версия – ограбление. Но, по словам родных, у убитого ничего не пропало.

- Мы пока не можем понять, что могло произойти. Пока ищем записи с видеорегистраторов и очевидцев. Может они помогут внести ясность, - подытоживает сестра Михаила.

Уважаемые читатели, если вы стали очевидцем преступления или видели Михаила 5 января, то просим вас отправить информацию на наш редакционный номер 8-923-145-11-03 (Viber/WhatsApp ), мы ее передадим семье погибшего.

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