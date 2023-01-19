Полиция показала попутчика многодетного отца, убитого в Новосибирске на Первомайке

Попутчика (слева) подозревают в убийстве многодетного отца (справа). Фото: «Моя Первомайка»/Екатерина Кравченко.

Появилось видео, снятое в день убийства многодетного отца Михаила Кравченко из Новосибирска. Его тело нашли на парковке в его собственной машине. Полицейские ищут подозреваемого.

- Сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области разыскивается гражданин, изображённый на фотографии, возможно ставший очевидцем преступления, совершенного 5 января 2023 года в Первомайском районе на парковке у дома по ул. Шмидта,3. Если вы узнали человека из видеоролика или владеете информацией о его местонахождении, просим сообщить по телефонам 232-18-05, 232-18-13, 89134882750. Конфиденциальность гарантирована, - сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Напомним, вечером 5 января 33-летний бизнесмен Михаила Кравченко возвращался домой из поселка Чаны. Он внезапно перестал выходить на связь с женой. Волонтеры объявили поиски пропавшего, спустя сутки его тело нашли в 12 км дома в автомобиле. Криминалисты нашли на теле огнестрельные ранения, следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

Известно, что перед выездом в Новосибирск мужчина искал попутчиков из Чанов в соцсетях. По одной из версий, мотивом могли стать долги, однако родственники в нее не верят. Другая версия – ограбление, однако из машины Михаила ничего не пропало.

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