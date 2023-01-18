Что произошло в Новосибирске в ночь на 18 января 2023 года: последние новости

Сообщаем последние новости на 18 января. Фото: предоставлено Михаилом.

В новосибирском троллейбусе №23 упала 67-летняя пенсионерка. Женщина сильно ударилась головой и сломала руку в двух местах. О случившемся КП-Новосибирск рассказал сын сибирячки, Михаил. Он хочет, чтобы виновные в ЧП ответили по закону.

Ленинский районный суд Новосибирска поставил точу в деле о хранении взрывчатых веществ дома у 45-летнего химика. Под стражу Алексея Дейхина взяли в декабре 2021-го. А дома во время обыска нашли целую лабораторию, в которой он изготавливал взрывчатку.

Вице-мэра Новосибирска Артема Скатова будут судить по делу о клевете. Заявление против чиновника подал депутат, посчитав, что Скатов распространяет негативную информацию о нем в телеграм-канале. Так ли это, решит суд.

Четвертый мост в Новосибирске строят с опозданием. Об этом заявила Контрольно-счетная палата Новосибирской области. По плану мост должен быть готов на 78,7%, но пока выполнено лишь 55,4% всех работ.

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