Дело вице-мэра Новосибирска Артема Скатова, обвиняемого в клевете, направили в суд

Дело о клевете дошло до суда. Фото: личная страничка Артема Скатова в соцсетях

Дело вице-мэра Новосибирска Артема Скатова с подписанным обвинительным заключением направили в Октябрьский районный суд. Чиновника обвиняют по статье 128.1 УК РФ за клевету.

— По версии следствия, у обвиняемого, в силу исполнения своих должностных обязанностей, связанных с информационной политикой, на почве неприязненных отношений к ранее знакомому потерпевшему, в феврале 2022 года возник преступный умысел на клевету в отношении потерпевшего. Реализуя свой преступный умысел, он обратился к администратору одного из телеграм-каналов, в котором размещаются посты политического характера. Не поставив последнего в известность о своих преступных намерениях, попросил его опубликовать «негативную» информацию о потерпевшем в открытом телеграм-канале, предоставив текст публикации, — пояснили в региональной прокуратуре.

Напомним, что заявление в полицию на Артема Скатова написал депутат Госдумы Дмитрий Савельев. Через какое-то время на рабочем месте у вице-мэра прошли обыски, после которых Скатову пришлось обращаться в травмпункт и брать больничный. По словам чиновника, «достаточно жесткое было задержание». Вскоре Скатов стал подозреваемым по делу о клевете, потом обвиняемым. И вот дело дошло до суда.

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