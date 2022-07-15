Вице-мэр Новосибирска показал разбитое лицо после обысков в своем кабинете

Обыски в кабине Скатова прошли 15 июля. Фото: кадр из видео

Вице-мэр Новосибирска Артем Скатов прокомментировал обыски в его кабинете, которые прошли в пятницу, 15 июля.

— Достаточно жесткое было задержание, хотя я открывал дверь, взломали дверь... Положили какие-то люди... У меня травмы... И я еду в травмпункт, — сбивчиво рассказал вице-мэр. По его словам, с обысками приходили из-за дела о клевете. — В целом ситуация следующая. На меня поступила жалоба от депутата Госдумы Савельева Дмитрия Ивановича по подозрению в клевете. Я не очень понимаю, о чем еще речь идет. Но расцениваю это как именно политическое давление с целью повлиять на мэрию, — рассказал Скатов.

Также по словам вице-мэра, ему отказали в адвокате при задержании, хотя он настаивал на вызове защитника. Депутат Госдумы Дмитрий Савельев тоже прокомментировал скандальное задержание городского чиновника.

— В феврале 2022 года мною было подано заявление в ГУВД Новосибирской области по поводу клеветы, содержащейся в публикации, размещённой в телеграм-канале «Государь», — сказал "Континенту Сибири" Дмитрий Савельев. — Заявление было подано конкретно по факту данной публикации, в поданном мною заявлении не упоминались никакие третьи лица, включая сотрудников мэрии. В настоящее время в рамках уголовного дела ведутся следственные действия, заказчики публикации следствием устанавливаются. Надеюсь на объективное расследование и на то, что виновные понесут наказание в рамках действующего законодательства.

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