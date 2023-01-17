«Научный интерес меня пересилил»: химик, который провел в СИЗО больше года, отделался условным сроком за испытание взрывчатки во дворе

Дейхина приговорили к пяти годам условно. Фото: Мария НОВИКОВА

Ленинский районный суд Новосибирска поставил точу в деле о хранении взрывчатых веществ дома у 45-летнего химика.

Под стражу Алексея Дейхина взяли в декабре 2021-го. А дома во время обыска нашли целую лабораторию, в которой он изготавливал взрывчатку. Дейхинин не отпирался. Рассказал, что влюбился в химию еще в школе. Потом работа на оборонном заводе и даже с разрешения руководства забирал домой реагенты с истекшим сроком годности. Для экспериментов. Знал ли, что такие опыты подвергают соседей опасности? Конечно, знал.

- Еще в 90-х годах и начале нулевых я работал в научно-исследовательском институте «Луч» инженером центральной заводской лаборатории, в которой хранились реактивы. Я периодически их оттуда брал и уносил домой. Взрывчатые вещества изготавливал исключительно в научных целях, не для продажи, террористические акты совершать не собирался. Изготовленные взрывчатые вещества испытывал во дворе своего дома в малых количествах, - признался на суде ученый. - Также у меня дома находился дымный порох, я использовал его для пиротехники. Все это время я знал, что нарушаю закон и не имею права хранить у себя взрывчатые вещества, однако научный интерес меня пересилил…

Лаборатория была у химика дома.

Частный дом на улице Троллейной, куда оперативники ФСБ нагрянули с обыском, был под завязку напичкан всевозможными компонентами, которые используют при изготовлении взрывчатки. Большую часть веществ синтезировал сам химик.

Кстати, во время одного из своих экспериментов Алексей Дейхин едва не лишился зрения. Состояние здоровья подсудимого и его престарелой матери, которой требуется постоянный уход, гособвинитель посчитал смягчающим обстоятельством.

- Ранее он никогда не привлекался к уголовной ответственности, материалы дела не содержат информации, что взрывчатое вещество Дейхин намеревался в будущем кому-то продать, использовать в каких-то экстремистских, террористических целях. Поэтому, ваша честь, полагаю, что в данном случае возможно применить ст.73 УК РФ, назначив наказание условно, - заявил в прениях сторон старший помощник прокурора Ленинского района Новосибирска Сергей Лукьянов.

Химик уверяет, что не собирался продавать опасные вещества.

Кроме того, прокуратура почитала, что следователи излишне вменили химику квалифицирующий признак «приобретение». С этим доводом согласился и адвокат Дейхина:

- Дейхин обвиняется в том, что незаконно приобрел и хранил взрывчатое вещество, а именно порох, массой 763,5 грамма. Факт незаконного приобретения, полагаю, что не нашел своего подтверждения. Поэтому я полностью согласен, что данный квалифицирующий признак был исключен, - рассказал КП-Новосибирск адвокат Юрий Балыбердин.

В итоге подсудимого приговорили к пяти годам условно и штрафу в 10 тысяч рублей. Из-под стражи Алексея Дейхина освободили в зале суда и отпустили домой в надежде на то, что с опасными экспериментами он завязал.

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