«Вынесли на остановку и уехали»: в Новосибирске пенсионерка сломала руку в двух местах, упав в троллейбусе от резкого торможения

В Новосибирске пенсионерка сломала руку в двух местах, упав в троллейбусе от резкого торможения . Фото: предоставлено Михаилом.

В новосибирском троллейбусе №23 упала 67-летняя пенсионерка. Женщина сильно ударилась головой и сломала руку в двух местах. О случившемся КП-Новосибирск рассказал сын сибирячки, Михаил. Он хочет, чтобы виновные в ЧП ответили по закону.

– Все произошло 12 января, примерно с 15:30 до 17:00. Троллейбус N 23 ехал в сторону вокзала. На перекрестке улицы Гоголя и улицы Селезнева резко затормозил. Как раз в этот момент кондуктор рассчитывала мою маму. Руки у нее были заняты: одной рукой держала сумку, второй давала деньги за проезд. От резкого торможения мама упала. Очень сильно ударилась головой и рукой. Ей стало плохо. Когда подъехали к нужной остановке, она кое-как смогла сказать, что это ее остановка. Ее в полуобморочном состоянии вынесли из троллейбуса и оставили на остановке. Одну. Зимой. Скорую ей никто не вызвал. Никакой помощи не предложили. Троллейбус просто уехал, – рассказал КП-Новосибирск Михаил.

С остановки пенсионерка успела позвонить сыну. Рассказала о том, что случилось. А после потеряла сознание.

В полуобморочном состоянии женщину вынесли из троллейбуса и оставили на остановке. Фото: предоставлено Михаилом.

– Страшно представить, как больно ей было. Она еле разговаривала. Я сразу примчался. Отвез маму в травму. Врачи диагностировали ей перелом руки в двух местах со смещением. Наложили гипс, – добавил новосибирец.

Мужчина добавил, что кондуктор не выдала билет его матери. Но и деньги, заплаченные за проезд, не вернула.

– Отдала ей только 10 рублей. Непонятно, зачем и за что. Вопрос только, почему билет не выдала, – возмущается Михаил.

Новосибирец добавил, что после травмы они обратились в полицию. Там приняли заявление. Вот только сказали, что прогнозы по делу не хорошие.

– Участковый приходил к маме домой, написали заявление. Полицейский позвонил в троллейбусное депо. Там ему сказали, что не во всех троллейбусах пишут видео. Добавили, что промежуток между троллейбусами составляет 5 минут, и мол водители ничего не сообщали об инциденте. А еще заявили, что мама моя скорее всего сама упала на улице, – рассказывает мужчина. – Участковый настроен пассивно. Говорит, вот у вас все как не просто: записи с камер нет, билета нет, свидетелей тоже. Мол, дело висяк.

В троллейбусном депо от ЧП открестились. Фото: предоставлено Михаилом.

Состояние же пожилой женщины оставляет желать лучшего. Рука у нее, по словам Михаила, сильно распухла и болит.

– Усугубляет самочувствие сильный стресс и ранее пережитый инсульт. Да и возраст сказывается. Маме, выходит, что, в таком состоянии что, бежать и искать свидетелей произошедшего? – негодует Михаил. – Надеюсь органы все же разберутся в ЧП и накажут виновных.

МНЕНИЕ ЮРИСТА

Ситуацию КП-Новосибирск прокомментировала юрист Марина Пьянкова. По словам эксперта, пострадавшей можно обратиться в несколько ведомств, чтобы решить проблему.

– Пенсионерка может направить запрос в Минтранс Новосибирской области. Там ей предоставят данные о водителе, который осуществлял перевозку. А также проведут проверку случившегося. Также можно написать жалобу в прокуратуру о некачественной перевозке. А также женщине можно обратиться с жалобой в Роспотребнадзор. Так как, судя по ситуации, ей оказали некачественную услугу по перевозке, – сообщила юрист.

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