КСП выявила отставание в строительстве четвертого моста через Обь. Фото: ГК "ВИС"

Контрольно-счетная палата выявила отставание в строительстве четвертого моста через Обь в Новосибирске. Также она отметила возросшую стоимость строительства. Об этом сообщил аудитор КСП Валерий Алехин в ходе заседания Заксобрания во вторник, 17 января.

— Финансирование составило 28,4 миллиарда рублей, из них за счет федерального бюджета 22 миллиарда рублей, областного бюджета — 2,5 миллиарда рублей, за счет внебюджетных источников 3,8 миллиарда рублей. Общее выполнение работ составляет 18,2 млрд рублей. Техническая готовность на декабрь в соответствии с принятой отчетностью составляет 55,4%, при плановом значение на 31 декабря 2022 года 78,7%, — доложил Алехин.

По сообщению ГК «ВИС», которые занимаются строительством моста, по данным на конец декабря 2022 года, готовность моста составила 60%. Был закончен мостовой переход через русло реки, запущено движение по двум съездам и реконструированному путепроводу на правом берегу.

Напомним, что стройка получила допфинансирование в 7,3 миллиарда из федерального бюджета. Сделано это было специально, чтобы мост сдали в срок. По контракту завершить строительство должны до конца 2023 года.

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