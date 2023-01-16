Что произошло в Новосибирске в ночь на 16 января: последние новости

Автобус улетел в кювет. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирской области на трассе столкнулись фура и пассажирский автобус. ДТП произошло вечером 15 января в Искитимском районе. В результате аварии пострадала 73-летняя пассажирка. Ее доставили в Искитимскую больницу. К делу подключились следователи и проверят действия водителя пассажирского транспорта на предмет надлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров.

В Новосибирской области парень и девушка задохнулись в машине выхлопными газами. Трагедия произошла 14 января в городе Искитим. Ребята отдыхали в баре и оттуда пошли в гараж погреться. Завели машину, уснули и умерли. СК начал по данному факту проверку.

Похищение в центре Новосибирска приняли за съемки кино. Несколько дней горожане обсуждают видео, попавшее в соцсети. На нем банда мужчин в масках и черных пуховиках похищают парня от ворот ЖК в Заельцовском районе. Оказалось, что это правда. Банду задержали и правоохранители возбудили уголовное дело по статье похищение человека, совершенное группой лиц с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.

Новосибирцы стали массово заражаться флуроной. Это инфекция смесь гриппа и коронавируса. Как отметил врач-инфекционист Андрей Поздняков, в флуроны будут преобладать симптомы гриппа. Выявить болезнь без теста у себя невозможно.

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