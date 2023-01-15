Это кино или на самом деле? В центре Новосибирска вооруженные люди в масках похитили парня

Похищение попало на камеры. Фото: скриншот из видео "АСТ-54"

Новосибирск обсуждает появившееся в соцсетях видео. В Заельцовском районе возле крупного ЖК похитили мужчину. Криминальная заварушка попала в камеры.

На кадрах видно, как двое парней стоят у ворот. На всей скорости к ним подлетает белая машина, а оттуда выбегают четверо мужчин. Одеты во все черное, на лицах - маски, в руках - пистолеты. Налетчики начинают избивать парней. После одного из них силком тащат и запихивают на заднее сидение. Машина уезжает.

В соцсетях уже множество комментариев, что это ненастоящее видео: «Постанова! Молодежь балуется ради хайпа!», "Кино какое-то!".

Настолько не верится, что подобное возможно днем рядом с центром Новосибирска. Мв спросили режиссёра и каскадера Олега Захарова, похоже ли видео на инсценировку?

- Я внимательно посмотрел. Считаю, что на видео не постановка. Все участники действуют очень реалистично, нет заминок и ожидания. При постановке такое возможно только при очень хорошо отрепетированном поединке или при импровизации, но с очень хорошими каскадерами, - рассказал КП-Новосибирск Олег Захаров, инструктор по каратэ, режиссер, каскадер. - Удары ногами по лежащим на земле. Такие удары сложно контролировать, поэтому при постановочных поединках они редко используются, либо выглядят не реалистичными. На видео, по упавшему один из нападавших наносит несколько очень амплитудных ударов, в том числе сверху по голове. Для каскадера очень высокий риск получить травму.

Есть только один момент, смутивший каскадера — спокойно встающий человек.

- Как артист, после сыгранного действия. В реальности, он бы скорее осмотрелся, нет ли рядом нападавших, где товарищ, нет ли упавших вещей, может вокруг уже есть посторонние свидетели. Конечно можно предположить, что он затаился, притворился потерявшим сознание и видел, что нападавшие уехали с товарищем. Либо он в сговоре с ними, но тогда не вяжутся слишком сильные удары ногами по нему, — рассуждает Олег Захаров.

Эксперт предполагает, что на видео 90% реальная ситуация. Эту же версию КП-Новосибирск подтвердили и региональные следователи. Банда в черных пуховиках и масках была задержана.

- Их задержали возле «Дивногорского», - сообщил источник КП-Новосибирск. – Похититель и похищенный с одной компании. Они что-то не поделили.

СК возбудил уголовное дело по статье похищение человека, совершенное группой лиц с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.

- Потерпевший найден, его жизни и здоровью ничего не угрожает, - рассказали в СУ СК РФ по Новосибирской области.

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