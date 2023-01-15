В Новосибирской области парня с девушкой нашли погибшими после вечеринки в баре

Врачи не смогли спасти ребят. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

19-летний парень и 17-летняя девушка задохнулись выхлопным газом в машине. ЧП произошло вечером 14 января в Новосибирской области в городе Искитиме.

Катя* и Миша* были знакомы около двух лет. Как говорят знакомые ребят, девушка была влюблена в него, но безответно.

- Они были в баре с друзьями. Миша выпил хорошо, а она - всего один коктейль. Решили оттуда уйти, потому что драка началась. На улице холодно, они пошли греться в гараж, - рассказала КП-Новосибирск знакомая погибшей.

Что было дальше известно только со слов знакомых.

- Сели в машину в гараже. Миша завел авто, чтоб согреться, и, видимо, уснул. Он погиб первый. Я Кате еще звонила пол вечера, но у нее телефон то включен был, то выключен, - говорит знакомая девушки. - Скорее всего, задохнулись.

Тревогу забили родители Миши. Парень долго не выходил на связь. Они зашли в гараж.

- Родители и вызвали скорую помощь. Родители Кати тоже в шоке, брат ее до сих пор в себя не может прийти. Трагичный несчастный случай, не рассчитали, что опасно заводить машину в гараже, - говорят знакомые погибших. - Похороны наверно будут во вторник.

Оперативно получить комментарий от регионального СК не удалось.

*имена изменены по этическим соображениям

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