В Новосибирске горожане массово заражаются флуроной

У болезни преобладают симптомы гриппа. Фото: Олег ЗОЛОТО

Новосибирцы массово заражаются флуроной. Известно, что болезнь похожа как на коронавирус так и на грипп. Как отметил Андрей Поздняков, врач-инфекционист заподозрить у себя именно эту болезнь крайне сложно.

- У ковида сейчас совершенно нет специфичной симптоматики— это обычная маска респираторной инфекции. Грипп есть грипп и в данной ситуации, пожалуй, он будет более серьезным заболеванием чем коронавирусная инфекция, - рассказал КП-Новосибирк Андрей Поздняков, врач-инфекционист, к.м.н., главный врач клинико- диагностической лаборатории.

По словам врача, если человек заболеет флуроной, то в основном у него проявится симптомы гриппа.

- Высокая температура, выраженные симптомы интоксикации, поражения дыхательных путей той или иной степени — в «лучшем» случае трахеобронхит или пневмония, - перечисляет инфекционист.

Распознать болезнь можно только с помощью тестирования: ПЦР или антигенных тестов.

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